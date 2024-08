Közösségi élménnyé vált az 50 forintos palack visszaváltása. Legalább is számomra. Történt ugyanis, hogy az egyik dunaújvárosi visszaváltóponthoz zarándokoltam el nem egyszerűen kíváncsiságból, hanem jópár 50 forintos palack ellenértékének reményében. Először bosszúság fogott el, mivel nem csak a termékek megvételekor a pénztárnál, hanem itt is sort kellett állni. Hogy mitől vált mégis ez közösségi élménnyé? Nos, az ott összeverbúválódott sorstársak egymást segítették, megosztva ebbéli tapasztalataikat. A magyar ember – úgy tűnik – hirtelen takarékos lett (nem összetévesztendő a környezettudatossággal), hiszen a visszaváltható dobozoknak söregyenértékük (is) van.