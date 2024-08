Hogy ebbe miként illet az első napirendi pont, azt nem tudjuk, mindenesetre hamar megszavaztak az Innopark Nkft. -nek 20 millió forintot arra, hogy az általa készített városmarketing tervéből valósítson meg elemeket, "beleértve tudatformáló médiamegjelenítését".

Városmarketing - honnan hová, de hogyan tovább és kikkel?

Lapozzunk bele a vezetői összefoglalóba! Azért mindezt azon a szemüvegen nézzük, hogy a jelenlegi döntéshozói testületnek, jelesül a Rajta Újváros által vezetett dk-s és jobbikos önkormányzatnak volt öt éve erre, vagy legalább is arra, hogy elkezdje. A dokumentum szerint "az önkormányzat kommunikációja sem a potenciális befektetőket, sem a vállalkozásokat, sem a véleményvezér értelmiséget nem célozza meg, ezen szintén változtatni volna szükséges." Ez valós megállapítás. Ehhez azonban kellenének olyan entitások az önkormányzatban, akik partnerei tudnak lenni ezeknek a véleményvezéreknek. Több megállapítást is olvashatunk még a vezetői összefoglalóban: "... kimondható, hogy a településmarketing jelenleg a városban gazdátlan szakterület - akinek dolga lenne, nem csinálja." Okkal merül fel a kérdés, hogy kinek is a dolga ez? Ugyanis 2022 júniusában módosították az Innopark támogatási szerződését, bekerült a városmarketing, a havidíjat pedig 1,27 millióra, majd az év szeptemberében 1,9 millió forintra emelték.

A női kézilabda "érdekében"

Sürgősnek bizonyult 40 millió forint követelés megvásárlása, és 32 millió forint tagi kölcsön biztosítása a DKKA Nkft-nek. Ennek előzménye, hogy még a júliusi közgyűlésen a testület arra utasította az egyik önkormányzati a céget, a Dunanett Nonprofit Kft-t, hogy utaljon 40 millió forintot a kézilabda akadémiának. Most viszont már arról határoztak a képviselők, hogy ezt a 40 millió forintos, már követelésként számontartott összeget megvásárolja az önkormányzat. Viszont 32 millió forint tagi kölcsönt is nyújtanak még a kézilabda akadémiának, ahogy az előterjesztésben fogalmaztak, a gazdasági társaság zavartalan működése érdekében.