Szeleczky Csaba atyának a közösségért végzett munkája meghatározó eleme volt az egyházközség életének. Búcsúmiséjét július 27-én, a rácalmási Szent István Király templomban, a felújított orgonaszenteléssel egybekötött ünnepi misén celebrálta.

A most távozó Csaba atya elmondása szerint vegyes érzelmekkel hagyja el a települést.

Szeleczky Csaba plébános

Fotó: Laczkó Izabella

– Kicsivel több mint két évet szolgáltam, egész pontosan 2022 márciusától 2024. július 31-ig. Eddig szól az én megbízatásom itt, majd az augusztus 1-i váltás után Arany Ferenc veszi át a plébánosi feladatokat Rácalmáson és Kulcson is. A búcsú szomorúság és egyben pedig öröm is számomra, hiszen ez alatt a két év alatt rengeteg minden történt Rácalmáson és Kulcson is. Rácalmáson a templomtűz pusztítását követően kormányzati, önkormányzati és pályázati források segítségével megújult a templom kívül és belül is. Bevezettük a vizet, felújították az orgonát, új liturgikus eszközöket vásároltunk, a plébánia padlásán hányódó festményeket, domborműveket megtisztítva, restaurálva visszahoztuk a templomba. Tehát törekvéseink szerint a lehető legtöbbet kihoztunk a felújításból. Kulcson szintén szépült a kápolna, mert lett víz a megújult a sekrestyében és új orgona került a kápolnába. Ugyanakkor sokat építkeztünk a közösség szempontjából is, így a gyerekek számára rendezett hittanos táborok kiemelkedő jelentőségűek voltak. Hiszen ezek a programok korábban nem valósultak meg a településen. A Jankovich kúria adott otthont a táboroknak, amelyek mindhárom évben háromnaposak voltak, és egy-egy kirándulással zárultak – hangsúlyozta Szeleczky Csaba, majd hozzátette: Ercsiben, Iváncsán és Perkátán folytatom a szolgálatot – mondta el a búcsúzó plébános.

A búcsúmisén résztvevők szemében könnyek csillogtak, de a hívők hálásak voltak az atya fáradhatatlan munkájáért, amely gazdagította a közösséget az elmúlt két évben. Szeleczky Csaba plébánosnak sok sikert kívánunk további szolgálatához.