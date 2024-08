Kiss Kálmán - pedagógus, tanár, író, költő azt vallja:

"Tanári munkámmal, irodalomszervező tevékenységemmel, verselési gyakorlatommal egyetlen célt szolgáltam, a poézis propagálását. Úgy vélem, ezt elértem. Hiszem és vallom, a költészet minden rossz látszat ellenére – szépség, erő és hatalom ma is. Bár elsősorban beszéltem, olykor azért írtam is: négy verseskötetem s egy tanulmánygyűjteményem jelent meg." (Forrás: József Attila Könyvtár) Két fia, Endre és Tibor a Dunaújvárosból indult Quimby együttes alapítói voltak. Szent István napja szonettjét tavaly a városi augusztus 20-i ünnep Quimby koncertje előtt a nagyszínpadon szavalta el a nagyérdemű előtt. Most ezzel köszöntjük az ünnepünket és egyúttal olvasóinkat is.

Kiss Kálmán

Szent István napja

Ragyog, ragyog az augusztusi nyár,

ragyog nekünk nagy arany kenyeret,

beragyogja az egész nemzetet.

Most szelídebben lüktet, ami fáj.

Fölénk magaslik István, a király.

Keresztet tart kezében kard helyett,

palástjaként viseli az eget.

Szorongva kérdjük tőle: ránk mi vár?

Kóbor reménnyel mi, a kósza nép,

nem lelve célt, se hitet, se utat,

mint megbolydult nyáj, futnánk szanaszét,

de ő ránk mordul: dolgunkra mutat.

S ilyen csodát ugyan ki láthatott?

Az égről nekünk adja a Napot.