Kell-e fizetni a sárga csekkért?

Évtizedeken keresztül a közmű-szolgálati díjakat az úgynevezett sárga csekkeken fizettük be, és fizethetjük be ma is.

Bár egyre többen elektronikus úton rendezik a számlájukat, sőt a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a kibocsátott csekkek csaknem negyven százalékát végül elektronikusan fizetjük. Az újonnan kötött biztosítási szerződésekben ugyanakkor már a banki utalás a leggyakoribb fizetési mód. Sárga és fehér csekkjeit készpénzben valamennyi postán, bankkártyával pedig a POS terminállal rendelkező postákon egyszerűen és gyorsan befizethetjük. A bankkártyával történő csekkbefizetés kártyás vásárlási tranzakciónak minősül, amely a legtöbb bankkártya esetében ingyenes. A bankkártyával történő vásárlások után felszámított külön díjak és költségek tekintetében a kártyabirtokos számlavezető bankja adhat felvilágosítást. Április elsejétől a sárga csekk nagy ellenségeként is emlegetett fizetési kérelmeket minden banknak kötelező lesz elfogadni. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve bármelyik bank ügyfele kaphat egy gombnyomással befizethető átutalási kérelmet, ezzel az eddigi talán legnagyobb akadály hárul el a megoldás elterjedése elől. Az MNB és a Giro reményei szerint a határidőt követően egyre több közműszolgáltató, állami szereplő és hatóság küld majd nekünk fizetési kérelmet: így nem kell se postára járnunk, számla- vagy kártyaadatokat pötyögnünk, vagy éppen a csoportos beszedés automatikus pénzleemelésétől tartanunk. A sárga csekk, vagy hivatalos elnevezése szerint a készpénzátutalási megbízás a számlatulajdonos nevével, pénzforgalmi jelzőszámával, valamint a posta által meghatározott további adatokkal ellátott, egyedileg azonosítható befizetési lap. Sárga csekken jellemzően a közüzemi szolgáltatók (víz, áram, csatorna, gáz, távfűtés), távközlési szolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók, biztosítótársaságok, állami intézmények, önkormányzatok és társasházak számára történő befizetések egyenlíthetők ki. Fontos információ: annak ellenére, hogy sokan gondolják azt, hogy pénzünkbe kerül a sárga csekk feladása, ez nem így van, a posta nem számít fel díjat, ha a közüzemi szolgáltatók által kibocsátott csekkeket fizetjük be. Viszont, ha utalványon adunk fel pénzt, annak jelentős díja van, például 10 000 forintig 1725 forint. Forrás: posta.hu, portfolio.hu.

