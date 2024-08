Kulcson már a világverseny előtt érezhető volt a forró szurkolói hangulat, hiszen egy fiatal helyi lány, Kőhalmi-Himfy Júlia, álmait követve a válogatott tagjaként képviselte hazánkat az Egyesült Királyságban. Júlia teljesítménye nemcsak a szülőfalujának, de egész Magyarországnak büszkeséget hozott. A csapattársak kitartása és összetartása pedig újabb példája annak, hogy kicsi, de elszánt nemzetünk mire képes a világ élvonalában.

Fotó: LI

Út a világbajnokságig

Júlia számára már az is óriási megtiszteltetés volt, hogy beválogatták a csapatba. „Amikor megkaptam az értesítést, hogy én is a keret tagja lehetek, szinte azonnal visszaigazoltam a részvételt, és izgatottan vártam az edzőtábort” – mesélte. Az edzőtábor a Dunavarsányi Olimpiai Központban zajlott, ahol a csapat minden tagja intenzív felkészítésen vett részt. A birminghami helyszín pedig még különlegesebbé tette az élményt, hiszen ez volt Júlia első repülőútja is. „Kettős izgalommal vágtam neki az útnak, hiszen először repültem” – tette hozzá mosolyogva.

Júlia kettős izgalommal indult Birmingham-be, hiszen első alkalommal ült repülőgépen és először vett részt világbajnokságon is

Fotó: LI

A világ legjobbjai ellen

A világbajnokság hat napig tartott, és a magyar csapat minden egyes meccsen kiélezett küzdelmet vívott. Az első mérkőzésükön Szingapúr ellen léptek pályára, ahol bár végül alulmaradtak, Júlia számára különleges pillanat volt, amikor megszerezte csapata első pontját. „Nagyon izgultam, hiszen ez volt az első világversenyem. Hihetetlen érzés volt, amikor sikerült elkapnom a korongot, és megszereztem az első magyar pontot is” – mondta büszkén.

A második napon két meccs várt rájuk: először Kína ellen sikerült győzniük, de Kanada ellen sajnos vereséget szenvedtek. Ez utóbbi mérkőzés azonban meghatározó volt a csapat összekovácsolódása szempontjából. „Úgy éreztük, hogy kezdetben az összeszokottság hiánya okozott problémákat, de a meccsek végére már egy igazi csapatként működtünk” – emlékezett vissza Júlia.

Júlia szerezte az első magyar pontot a VB- n, majd a bronz meccsen sikeres védekezését követően a csapat megszerezhette az utolsó győztes pontot is Fotó: LI

A bronzmeccs drámája

A világbajnokság legnagyobb kihívását a bronzmeccs jelentette, ahol ismét Szingapúr ellen kellett küzdeniük. „Ez egy brutálisan hosszú mérkőzés volt, 3 és fél órán át tartott, ami a megszokott 100 perces meccsekhez képest rendkívüli ” – mesélte Júlia.