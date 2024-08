Hamarosan véget ér a vakáció, és lassan itt az ideje, hogy a diákok visszatérjenek az iskolapadba. A tantermekben a krétapor és a füzetszag hamarosan a mindennapi élet része lesz, de az újdonság varázsa is ott leselkedik a sarkon. Persze sok gyerek szívében most vegyes érzelmek kavarognak, izgalom, félelem és nosztalgia. Ahogy az iskolacsengő újra megszólal, előbújik a szorongás, de aztán gyorsan felülkerekedik a kíváncsiság. A vakáció végével nemcsak a tanulás, hanem az új barátok, a közös titkok és a nagy kalandok ideje is elérkezik. Minden kezdés nehéz, de az iskola új élmények világát nyitja meg. Szóval hadd szóljon az a csengő, jöhet az új tanév!