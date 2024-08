A mai világban már mindenkinek joga van szinte mindenhez. Ezzel nincs is olyan nagy baj, a probléma ott kezdődik, amikor nem társul hozzá a kellő kötelességtudat. Nézzünk egy egyszerű példát: jogunk van utazni a vonaton, de nem ártana, ha jegyet is váltanánk hozzá... ha pedig lebuknánk a jegyellenőr előtt blicceléssel, akkor mélyen csöndben kellene maradni ahelyett, hogy nekiállnánk hőbörögni. Az idei év második negyedévben 55-re nőtt a MÁV–Start jegyvizsgálóit ért támadások száma – ezt közölte a vasúttársaság az MTI-vel. Elszomorító az adat, de maga a tény is, hogy ilyen előfordul. A kötelességtudat tanulható, de a jellemhiba nehezen javítható...