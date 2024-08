Az események különleges apropója volt, hogy a település függetlenné válásának 30. évfordulóját is ünnepelték. Ahogy délután 14 órakor a gasztronómiai viadal megkezdődött, a levegőben máris megjelentek az ínycsiklandó illatok, jelezve, hogy a helyi csapatok újra összemérték konyhaművészeti tudásukat.

A rendezvény főszereplői ezúttal is a halételek voltak, de nem akármilyenek! A helyi séfek kreativitása és szakértelme megcsillant minden tányéron, a hagyományos ízeket és modern gasztronómiai trendeket ötvözve. A zsűri elnöke, Grenyovszky Károly séf, az ételek sokszínűségét méltatta: „A viadal idén is magas színvonalat képviselt, ahol a résztvevők a legkülönlegesebb halételeket mutatták be, olyanokat, amelyeket bármelyik neves halászcsárdában szívesen kóstolnék."

A verseny során a tempurált harcsától kezdve a füstölt hekken át a bakonyi tőkehalfiléig nagyon sokszínűek voltak a versenyételek .

Fotó: Rizmayer János

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége Halimádók nevű csapatának versenymenüje halászlé és hal chips volt. A csapat különdíjat nyert el halászlével, amely annyira ízletes volt, hogy Grenyovszky séf szerint „bármelyik halászcsárdában minden további nélkül fel lehetne szolgálni”. A különdíjat, Ambrus Péter és Bíró Andrea ajánlotta fel.

A harmadik helyen a Polgármesteri Hivatal csapata végzett, tempurált orlival és friss görög salátákkal. A különleges technológiával elkészített étel kivitelezését szabadtéren kiemelt dicsérettel illette a séf.

Idén az ezüstérmet Hári Csaba és csapata vitte haza, akik három fogásos menüt készítettek, köztük bakonyi gombás raguval tálalt tőkehalfilével versenyeztek. Csaba és csapata, visszajáró versenyzők a kulcsi gasztro viadalokon. Ezúttal is óriási kipakolt tábori konyhával jelentek meg. „Ilyenkor jó zsűri elnöknek lenni, mert a szívem örül, hogy mennyi ember tevékenykedik a gasztronómiában, ami egy nagyon szép szakma”- fejtette ki Grenyovszky Károly az ezüstérmesekkel kapcsolatban.

A verseny legnagyobb dicséretét azonban a Retro 60 elnevezésű csapat érdemelte ki, akik aranyérmesek lettek harcsapörköltjükkel, amit kapros csuszával tálaltak. A csapat street food kreációja, a rántott pontyos hamburger, szintén nagy sikert aratott – egy igazi modern finomság, ami meglepően jól működött a hagyományos ízekkel. A füstölt hekk és a különféle saláták pedig a zsűrit is lenyűgözték.