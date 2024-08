A csillagászati csak szeptember 23-án az őszi napéjegyenlőség napján kezdődik. A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon is érzékelhető, hogy itt van az ősz. No, nem azért, mert rengeteg az őszi barack – ez így van már hetek óta –, hanem azért, mert egyre több a spájzolni való. Mit is értünk spájzoláson? Azt, hogy már gondolkodhatunk a télire valók tartósításán. Lehet fagyasztani, savanyítani, lekvárt, szörpöt főzni, és lehet paprikadarálékokat készíteni. Ennek reneszánszát éljük, hiszen igen divatos lett a kiskertekben különböző csilipaprikákat nevelni. De, akinek nincsen, annak sem kell elkeserednie, hiszen beszerezheti a piacon. Tény, az igazi csili nem olcsó mulatság, a cayenne bors kilója ötezer forint, egy darab habarenó 100 forint.

Fotó: Laczkó Izabella

Az erős paprikákból kétféle van most a piacon, a fóliás és a szabadföldi. A szabadföldiek a nagy szárazság miatt nehezen fejlődnek, kivéve a habarenót, számára jó a mostani klíma. A jalapeno azonban szenved a vízhiány miatt, ezért a fejlődése érdekében még fólia alatt, öntözéssel kell nevelni. Viszont, ha az árakat nézzük, azt se felejtsük el, hogy ezekből a nagyon erős paprikákból igen kevés mennyiségre van szükségünk egy-egy darálék elkészítéséhez. Mert nézzük csak: a legerősebb magyar paprika a Scoville skálan (a paprikák erősségét mutató nemzetközileg elfogadott skála) 10 000 alatt van, egy jó erősnek tartott maximum az 5000-et éri el. Eközben egy gyengécske habareno 100 000 fölött van, de létezik 1 000 000 fölötti értéket tudó paprika is.

Fotó: Laczkó Izabella

Végül nézzünk egy jó fajta paprikadarálék receptet. Mennyiséget ezúttal nem adunk, csak a százalékos arányokat. Lássuk! Negyven százalék piros, vagy sárga habareno csili, negyven százalék kápia- vagy pritaminpaprika, húsz százalék fokhagyma. Csipetnyi morzsolt zsálya, kakukkfű, csombor. Az egészet egy aprítógépen összeaprítjuk, egy éjszakát kislyukú szűrőn csöpögtetjük, majd a paprika mennyiségének húsz-huszonöt százalékának megfelelő sóval összekeverjük a darálékunkat, ezzel tartósítjuk. Csírátlanított üvegbe töltjük őket, évekig megőrzik a minőségüket.