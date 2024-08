A miniszterelnök és az önkormányzat ajándékát Várai Róbert polgármester személyesen vitte el a születésnaposnak. Az útja ahhoz a Parnaki házaspárhoz vezetett, ahová éppen két évvel ezelőtt is köszöntővel érkezett: a férj, Lajos bácsi 2022-ben töltötte be a kilencedik ikszet, most pedig felesége, Kati néni ünnepelheti a 90. életévét.

Mivel Kati néni nincs túl jó egészségi állapotban, ezért a család segített feleleveníteni a szépkorú életének főbb állomásait. A hölgy 1934-ben született Tasson. Bár kilencen voltak testvérek, sajnos csak heten cseperedtek föl közülük. Idővel elköltöztek a Bács-Kiskun vármegyei településről, és az első osztályt már Baracs-Templomoson kezdte Kati néni. Más világ volt annak idején, és a kissé lázadó szellemű, határozott jellemű szépkorú a negyedik osztályt követően befejezte a tanulmányait, dolgozni szeretett volna. Segített a házi körüli teendőkben, földeken is szorgoskodott, később Budapesten vállalt munkát, kőművesek mellett segédkezett. Apostagon dadusként gondoskodott kisgyermekekről, dolgozott a dunaújvárosi Arany Csillag cukrászüzemében, az elemgyárban, illetve az ingatlankezelő vállalatnál is, ahonnan aztán nyugdíjba is ment.

A férjével, Lajos bácsival 1951-ben ismerkedtek meg a fővárosban, majd 1952-ben összeházasodtak. Két lányuk született, akik négy unokával, és öt dédunokával ajándékozták meg őket.

Ami személy szerint különösen megfogott ezen a születésnapi közöntésen, az a most is mosolygós, derűs Lajos bácsi gondoskodó figyelme felesége iránt. Azt hiszem, minden nő boldog lenne, ha hetvenkét év házasság után is egy ilyen szerető társat tudhat maga mellett.