Dunaújvárosban a rendszerváltást követően évente több személyt is díjaznak kiemelkedő teljesítményéért. Dunaújváros önkormányzata idén is díjazza azt a személyt, aki Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában. A díj elhunyt személynek, posztumusz elismerésként is adományozható az elhunyt személy halálát követő egy éven belül.

A díj adományozására írásbeli javaslatot tehet bármely személy vagy közösség. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőség szerint egy oldal terjedelemben), a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét.

A kezdeményezést 2024. szeptember 20. napjáig írásban kell eljuttatni Pintér Tamás polgármesterhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.)

A díj odaítéléséről azután – várhatóan ősszel – a közgyűlés dönt.