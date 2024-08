Van egy réteg, ez inkább a fiatalokra jellemző, akik kipróbálják magukat külföldön, amiben az a pozitívum, hogy nem ott akarnak letelepedni, hanem az ott megkeresett pénzt hazahozzák, ingatlanok vásárolnak, újat építenek vagy a régieket felújítják.

Férfi vendégek

Az ottani közműhálózatról

- Ez egy nehéz helyzet, hiszen vannak olyan településeink, ahol az infrastruktúra és a közművesítés valamelyest meg van oldva. Máshol gondjaink vannak ezzel.

Kányád községhez nyolc szórvány település tartozik, ahol emiatt is a közművesítést nagyon nehéz megoldani. Van közöttük olyan település, ahol tíz, másutt négyszáz házat találhatunk. Ettől még nagyobb problémánk, hogy összesen ezeregyszázhatvanan vagyunk!

Ez a román közigazgatásban egy tabu téma volt 2021-2022-ig. Egy uniós normatíva szerint, a kétezer fős létszámú alatti települések közművesítését a kormánynak kell elvégeznie, akinek nem jutott rá pénze. Ez a munka az utóbbi két-három évben indult el. Megnyílt előttünk a kapu, több lehetőségünk nyílt a pályázatok terén is. Azóta építünk utakat és vízhálózatokat is. Élhetőbbé válik a mi vidékünk is. A fiataljaink és a korosabbak is vissza, hazahúzódnak a városokból,

A magyar nyelv tanítása

- Nyilván a születésünktől fogva a családjainkban ezt tanultuk meg. Néhányan a településünkön nem is beszélnek románul. A mi közösségünknek 99.999 százaléka magyar.

A településünkön működik óvoda és az első nyolc osztály is és Székelyudvarhelyen is magyarul tanulnak a gyermekeink. Nyilván a román nyelvet is anyanyelvi szinten kéne elsajátítani, de a kormány rájött, hogy jobb lesz, ha idegen nyelvként foglalkoznak vele, mert úgy hamarabb megtanulják.

Van lehetőségünk magyar nyelvű orvosi, teológiai és műszaki egyetemekre járni. Aki ettől többet akar, az kénytelen megtanulni a román nyelvet is.

A származásuk miatt békességben tudtok élni?

- A szűkebb közösségünkben ez nyilván nem jelent problémát. Nyilván, ha kilépünk a komfort zónánkból, és egy távolabbi településen magyarul beszélünk, akkor megszólíthatnak bennünket miatta. Ezen viszont igyekezünk túllépni, és nem akarunk belőle problémát csinálni. Én személy szerint egyből váltok, mert az nem jelent problémát a számomra.