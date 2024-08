Az injektálásos tápanyag utánpótlás mellett érdemes a permetezésekkor lombon keresztül felszívódó lombtrágyákat is tenni a kipermetezett növényvédőszer-keverékbe, mert a leveleken keresztül is sokféle tápanyagot képes a fa felvenni. Ez a módszer tüneti kezelésekre is alkalmas, hiszen ekkor egyből a felhasználás helyére, a levelekre kerül a tápanyag, onnan meg órákon belül be, a levelekbe.

A lombtrágyázás az egyik leghatásosabb módja, a humusz tápoldattal való permetezés.

Tapasztalatból mondhatom, a rendszeres használata csodákra képes, és bármelyik gazdaboltban beszerezhető. Az ára elsőre borsosnak tűnik, azonban keveset kell belőle használni, ezért nem olyan vészes a beruházásunk.

Mind injektáláskor, mind lombtrágyázáskor a megfelelő tápanyag összetétel meghatározása fontos. Ha műtrágyákat alkalmazunk akkor tartsuk szem előtt - mivel a nyakunkon az ősz -, hogy nitrogénből ősszel jóval kevesebbet kell a talajba juttatni, mint tavasszal. A következő műtrágyázásnál a foszfort és a káliumot részesítsük előnyben.

Forrás: agrarszektor.hu