Egy hűtő beszerzéséhez kértek segítséget, ám jelen esetben nem maga a jótékonyság adja a téma különlegességét, hanem a műszaki cikk hasznosítási célja.

Mint azt Gálosfai Tímea, az intézmény igazgatónője portálunk érdeklődésére elmondta, egyre több olyan tanítványuk van, aki nem az iskolai menzát választja, hanem a szülő által készített otthoni ételt hozza magával, és ehhez szerettek volna tárolási lehetőséget biztosítani.

Ezen gyermekek között vannak olyanok, akiknek egészségügyi okból van rá szükségük, jellemzően ételallergia miatt. Bár a közétkeztetést biztosító cég kínálatában igényelhető speciálisabb menü, de van olyan tanuló például, aki számára még szigorúbban kell összeállítani az ételeket. Az egészségügyi okok között lehet még az is, hogy egyeseknek gyakrabban vagy másként kell étkeznie, mint ami az alapvető étkezési rend az iskolában. Egy ilyen közös hűtő lehetőséget biztosítana azon diákjaiknak is, akik az edzéseik miatt igényelnének rugalmasabb étkezési lehetőséget az intézményben; illetve azoknak is, akik szülei egyszerűen jobbnak látják, ha maguk csomagolják az ételt gyermekük számára.

Minden fiataljukra gondolt a hűtő beszerzésének ötletével Gálosfai Tímea, a kezdeményezésével pedig első körben a támogatók felé fordult: olyan működőképes fridzsidert vártak, amely már feleslegessé vált a tulajdonosa számára. Érkezett is ajánlat egy, az iskola környékén lakó hölgytől, aki jelképes összegért szívesen az iskolának adta hűtőjét. Most is számíthattak a remek szülői szervezetükre, amely a finanszírozásban és a szállításban is segítette az iskolát.

Természetesen minden olyan szabályról, előírásról tájékozódott már az intézmény, amely az otthonról behozott ételekre vonatkozik. Az AEG márkájú, három fiókos fagyasztóval is rendelkező, használt, de kifogástalan állapotban lévő hűtő az ebédlőben kap helyet, mert így rögtön az étkezés helyszínén rendelkezésre áll az érintett diákok számára. Az ételeket műanyag dobozokban hozzák be, névre szólóan feliratozva. Mikrohullámú sütőben tudják majd megmelegíteni ebédjeiket a gyerekek - ezt a konyhai eszközt ugyancsak felajánlásból sikerült beszereznie az iskoláknak korábban.