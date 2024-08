A Gondosóra program az indulása óta már több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott hétköznapi segítséget – osztotta meg a legfrissebb adatokat dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke. Mint írta, a diszpécserek 28 ezer órát beszéltek a felhasználókkal, és 34 ezer alkalommal értesítették a kontaktszemélyeket. A Gondosóra legidősebb felhasználója továbbra is egy 107 éves néni. Az elnök azt is vázolta, hogy a Gondosóra szolgáltatást már applikáció is segíti, így a hozzátartozók gyorsabban értesülhetnek arról, ha időseikkel kapcsolatban baj történik, de az ügyintézés is egyszerűbb és gyorsabb lett ezáltal. Az applikációt ez idáig már több mint 30 ezren töltötték le.