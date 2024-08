Bármennyire furcsának tűnik, de a gyomlálás az egyik legfontosabb feladat. Annak ellenére, hogy nincs csapadék nőnek a gyomok, bezzeg a gyep, az kiég. A gyomtól több okból is érdemes minél hamarabb megszabadulni. A gyom nem csak rendezetlenné teszi a kertet, de létfontosságú nedvességet von el a talajból a haszonnövényektől.

A gyomláláson kívül a gereblyézést sem szabad elfelejteni, amivel kicsit fel lehet frissíteni a talajt. A kapálás pedig csupán a gyomok eltüntetése miatt fontos, hanem azért, mert a talaj csapadékelvezetésében is sokat segít. A kapálás egyik fontos célja ugyanis a talaj nedvességének megőrzése, illetve alkalmassá tétele a nedvesség befogadására.

Fotó: MW

Az egyre forróbb nyarakban az egyik legfontosabb feladatunk a talaj takarása, amivel nemcsak a nedvesség megőrzését segíthetjük, hanem egyben a szervesanyag-utánpótlásról is gondoskodhatunk. Erre pedig a hőséggel és környezeti stresszel küzdő növényeinknek egyre nagyobb szükségük is lesz, hát ha még azt is hozzávesszük, hogy talajaink igencsak kimerülőben vannak. A gondosan mulcsozott kert sokkal kevesebb utólagos ráfordítást kíván: ezzel nemcsak kiadásainkat csökkenthetjük, de vízfogyasztásunkat is mérsékelhetjük. Talajtakarást végezhetünk a fűnyírás után összegyűjtött „szénával”, vagy a gazdaboltokban kapható mulccsal, fenyőkéreggel.

Lassan minden kertben érik már a paradicsom és a paprika, de a gyökérzöldségek is szüretelhetőek, lehet szedni a padlizsánt és a tököt, de a cukkini is hozza még termését, a gyümölcsökről nem is beszélve! A gyümölcsöt termő növényeket ajánlott folyamatosan szemmel tartani, és leszedni róla mindazt, ami már megérett.

A fűszernövényekről néhány mondat, amelyek most pompáznak, illatoznak. Gyűjtsük össze, fagyasszak le vagy szárítsuk meg a zöldfűszereket. Ültessünk cserépbe is a fűszernövényeinkből. Vágjunk egy ágat a növényből, tegyük földbe, öntözzük bőségesen, és várjuk, hogy kihajtson. Télen friss fűszerként is használhatjuk, tavasszal pedig kiültethetjük a kertbe.

Már most megkezdhetjük a kiskertünkben a talaj tápanyag utánpótlását. Erre remek módszer, ha csalánt áztat az ember vízbe, majd egy hét elteltével ezzel locsolunk közvetlenül a talajra. De, ha nem akarunk bajlódni a csalánnal, akkor többféle, tápoldat is beszerezhető az árudákban. Ezek a növényi kivonatok is csodákat tudnak művelni.

Forrás: agrarszektor.hu, edenkert.hu