Bár a kánikula még tombol, de az üzemeltető DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt úgy döntött, hogy hétfőtől ismét bezárja az élményfürdőt. Ezt olvastuk az önkormányzat faliújságjában a dunaujvaros.com-on . Csak ott, mert erről a fürdő hivatalos honlapján, és közösségi oldalán egy szó sincs. De nem találtunk még utalást sem a DVG Zrt honlapján sem.

Az üzemeltető, DVG Zrt illetékese a lapnak azt nyilatkozta, hogy csak nyáron éri fenntartani a fürdőt. Azonban... Büszkén jelentette ki, Arnold Miklós, hogy "Csúcsszezonunk volt. Az elmúlt öt év statisztikáit nézve tényleg rekordokat döntögettünk. Ennek nyilván több oka is volt. Az egyik mindenképp ez az elképesztő meleg időjárás amit tapasztalhattunk, illetve a sok éves üzemeltetési gyakorlatunknak köszönhetően már visszatérő vendégeink vannak, hat héten keresztül pedig itt volt a nyári napközis tábor. Ma összeszámoltam, ha az egy-két napos táborokat is figyelembe vesszük, akkor abból volt harminc is. Sokan jöttek a város környékéről, nyugdíjas csoportok érkeztek és voltak hétköznapok, amikor meghaladtuk a napi ezres létszámot is. Sőt, voltak hétvégék, amikor ki kellett tennünk a telt ház táblát is."

Ez van, csúcsszezon volt, de bezárnak. Pedig lehet, hogy érdemesebb lenne azon gondolkozni, hogyan lehetne működtetni. Most, hogy a városmarketingen rugóznak a döntéshozók, és folyik rá a pénz, mint lyukas korsóból a víz, arra is kellene gondolniuk, hogyha egy vonzó , szerethető várost szeretnének, amelybe csak úgy özönlenek a népek az ország határain belülről és kívülről is, ahhoz valamit kellene mutatni is. Bár ahogy a leomló házakat, a bezárt fürdőt, az omladozó régóta nemlétező uszodai külső medencét, a vállalhatatlan sportcsarnokot nézzük... Végülis .... Katasztrófa-turizmusról is hallottunk már.