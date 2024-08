A lóris gólyanapon játékos feladatokon keresztül ismerhették meg egymást az osztálytársak, valamint tanáraikat, az iskola épületét. Mindegyik tanműhelybe ellátogatott mindegyik diák, ez is egy lényeges szempont volt a vezetőség számára. A gólyanapot a hagyományok szerint a tizedik évfolyamosok szervezik, így volt ez most is. A nagyobb diákoknak nemcsak ebben van főszerepük, hiszen ők azok, akik olyan kulisszatitkokkal, tapasztalatokkal is felvértezik új társaikat, amik segíthetik őket majd az iskolai mindennapok során. A rendezvényen frissítővel, harapnivalóval is szolgáltak a fiataloknak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum jóvoltából, és ezzel a közös ebéddel zárult az ismerkedés.