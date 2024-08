- Milyen érzés volt?

- Először nagyon megrémisztett ez a helyzet, hogy engem kitüntetnek. Nm vagyok ahhoz hozzászokva, hogy bármiféle elismerést is kapjak. Nagyon sokat segített, hogy nem egyedül kellett mennem, Bartalos Norbi is akkor kapta meg. Valójában utána át tudtam keretezni magamban. Hálás vagyok ezért, hogy ilyet adott az élet elém, mert nem mindennapi dolog az, hogy ilyet kap az ember, és hogy elfogadták, amiket én tettem, hogy azok elismerésre méltóak. De igazából én hálás vagyok azért, hogy segíthettem. Tényleg, ha valakin tudok segíteni, akkor segítek. De nem is segíteni, mert csak támogatni is elegendő, mellette lenni, kísérni. Nem biztos, hogy tudok segíteni. Nagyon sok esetben nem tudok segíteni, viszont az nagyon gyógyító, hogyha már meg tudom hallgatni és az segít neki, hogy valaki meghallgatja. Igazából nem nagy sikerekre vágyok én, hanem erre, kísérni, támasznak lenni, hogy számíthasson rám.

- A jövőt hogy képzeli el, ezen a területen?

- Persze. A gyászfeldolgozásban szeretnék magas szintű tudást elérni és gyakorlatba is átültetni. Ezen dolgozom, Magyar Felnőttképzőben most olyan képzést is tartok. Kidolgoztunk gyászcsoport vezető képzésre egy tematikát, meg most készül egy tankönyv is. Ebben vagyok elmélyülve és szeretnék képzéseken is részt venni, ezért is jelentkeztem az életvégi lelki gondozó képzésre. És nagyon szeretem a munkahelyemet, nagyon szeretek itt dolgozni a szenvedélybeteg ellátásban. Nagyon jó a csapat is, de nagyon sokat tudok fejlődni. A tanulást, a fejlődést nagyon támogatják. Szeretnék majd mesterképzésre is menni mindenképpen. Viszont szeretnék családot is. Énnekem az első az, hogy lehessen családom, nagyon szeretném. Mivel 36 éves vagyok, ezért már nem tervezek nagy családot. Kettő kisgyermeket, hogyha ad az ég, vagy ha egyet, az is nagyon nagy öröm lesz nekem.