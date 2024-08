Az ember csak kapkodta a fejét, hiszen mind a mennyiségben, mind a minőségben remek volt a kínálat. Talán az őszibarack uralta a piacot. Volt kicsi és nagy, sárga belű, fehér húsú (gyerekkorom kedvence, a húsával, az ízével semmi gond, de az illata nem idézi a gyerekkoromat). Az árakról: hatalmas különbségeket tapasztalhattunk, 690-től 1500 forintért kínáltak egy-egy kilót.

Fotó: Laczkó Izabella

Szilvából is rengeteg volt 500 és 800 forint között vásárolhattunk egy kilót. Egyre több helyen láthattunk a magyar szőlőt, itt is nagy volt a szórás az árak között. Kaphattunk 900 forintért, de 2000-ért is egy kiló csemegeszőlőt.

A végére hagytuk a két klasszikust a körtét és az almát. Az almát 450-től 600 forintig vásárolhattunk, és ami érdekes tapasztalás volt, a körte, ami sokkal drágább szokott lenn az almától, ezúttal nem volt vészes árban, már 600 forintért is vehettünk egy kilogrammot.

Vagyis a tapasztalás az, lehet a gyümölcsből sütni főzni, sőt, azon is gondolkodhatunk, mit teszünk el télire.

Fotó: Laczkó Izabella