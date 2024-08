Ami a világelitet illeti, ott már férfi kézilabdát játszanak, a sportág változik, abszolút az egyének képességére van építve minden mindkét nemnél. A jövő ez lesz, jelenleg a legjobb válogatottak és csapatok játsszák ezt, mert ott vannak a sztárok. A kicsik ehhez akarnak majd felnőni, nekik is ezt az utat kell követni.

– Miért ne kezdjük minél hamarabb? Ezért nagyon sok olyan dolgot be fogok építeni, amit Veszprémben csináltuk, de a technikai képzettség és a fizikai eltérés miatt ez lassabban megy. A kézilabda folyton változik, korábban a nagy termetű játékosok helyett jöttek a kicsik, most van a közepesek ideje. Akik gyorsak, agresszívek, a legjobbak is döbbenetes sebességre képesek a nőknél.

Ezért próbálunk ezen is dolgozni, eleinte ez több hibát hoz, de aztán amikor hozzászoknak az edzéseken, ez egyre kevesebb lesz, de ehhez is idő kell.

A DKKA jellemzője a folyamatos pörgős játék lesz ezek szerint – vetettük fel.

– Nagyon jó a kérdés, pont ma reggel beszélettünk erről. A pénteki edzőmeccsen a Vasas ellen is belementünk egy adok-kapokba, öt másodpercenkét gól esett. Ha gyors tempójú kézilabdát akarok játszani, akkor vissza is kell érni, vagy megszervezni, ki lő és ki fut vissza védekezni. Amikor erre van válasz, akkor van eredmény is. Szóval, kell a tempó, de tudni kell mikor és miért.

Az előző szezonban átlag tizenhét technikai hibánk volt meccsenként, ezt le szeretném szorítani tizenegyre, ami hattal több lehetőséget jelent gólt szerezni.

Fotó: SzZsE

Gulyás Péter a posztokkal kapcsolatban elmondta, manapság már nincs külön irányító és balátlövő, ezért a belső emberek mindkét helyen szerepet kaphatnak, forgatni is lehet őket. Továbbá a fiatal Agócs Alexandrára szél helyett jobblövőként számít, aki hiheteten jól olvassa a játékot, remekül passzol. Igaz, még nagyon fiatal, de az idő neki dolgozik.

A szakmai stábban Bulath Anita lesz a másodedzője, aki a napi munkából is kiveszi a részét, Gulyás szerint jó, ha nem csak mindig az ő hangját hallják a lányok. Tapasztalata, rutinja sokat segít, vele bizalmi kapcsolatban is vannak a játékosok.

Az edző a csapatmunkában hisz, az egoizmus megöli azt, ezért fontos a többiek véleménye. – Nincs nálam a bölcsek köve, nem vagyok a világ legjobb edzője, majd egyszer szeretnék az lenni. Egyébként, mi alapján ítélnek meg valakit, hogy jó-e? Egy topklubot irányít, vagy folyamatosan nevel ki játékosokat? Az egyik lehet, nagyon jó szakember, de nem tud kezelni tizenhat világsztárt, mert nem kap elég időt, a másik meg minden évben ad az NB I-be nyolc embert, csak a nevét senki nem tudja.

Szóba került az első szezon elvárása is, amivel kapcsolatban nem kertelt, már most is az ötödik helyet célozzák meg. Ez nem egy irreális, azonban iszonyú kemény feladat, esetükben olyan eredmény lenne, mintha bajnokságot nyernének.

– Ha hetedikek akarunk lenni, az nem előrelépés. Tűzzük ki a legmagasabb célt a bajnokságban, ezt erősítjük a csapatban is minden nap. Hihetetlen szoros és kemény a mezőny az első négy mögött. Az előző szezonban is minden fordulóban jöttek a körbeverések, meglepetések, azaz bármi megtörténhet.

Fontos az önbizalom felépítése, amit a hétről, hétre végzett következetes munka, az abba vetett hit ad meg. Persze, ehhez a célhoz a mi munkánk mellett a sportszerencse, a sérülések elkerülése is szükséges.