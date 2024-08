No, nem a tanítással, hiszen az még odébb van, hanem a gólyanappal. Száztíz gólya, vagyis elsős gimnazista várta a csütörtököt, amikor megismerkedhettek az új iskolájukkal, az új osztálytársakkal. Nos, ez sem teljesen így igaz, mivel a kis gimisek, már lehúztak négy évet a Széchenyiben, de ők is most kerültek a kilencedik osztályba, vagyis az első évüket kezdik meg „igazi” gimnazistaként szeptember elsején.

Fotó: Laczkó Izabella

A diákok reggel nyolc órakor találkoztak az iskola aulájában, ahol Kratzmajer Zoltán igazgató köszöntötte őket. Kratzmajer Zoltán elmondta, hogy a gólyanappal, amit a diák önkormányzat szervez, az a céljuk, hogy a diákok megismerjük egymást, és az intézményt, tudják meg, hol találják például a tornatermet, vagy éppen a büfét. Az igazgató gyorsan bevonta a diákokat az iskolai életbe: elsőként kéz feltéttel kellett a tanulóknak válaszolniuk arra, hogy melyik osztályhoz tartoznak, mindössze két nebuló volt, aki nem tudta, melyik osztályba jár majd szeptember elsejétől. Ezt a kérdést hamar tisztázták, majd Kratzmajer Zoltán bemutatta a négy osztályfőnököt, Ajtony Krisztiánt, Antal Ivánt, Simonné Baranyai Annát és Vargáné Szujó Adélt.