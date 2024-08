Közös lecsófőzés apropóján már ötödik alkalommal gyújtanak tüzet a bográcsok alá Baracson a sporttelepen, mégpedig 2024. augusztus 24-én, szombaton. A verseny szellemében az ünnepélyes tűzgyújtás 14 órakor lesz. Ezt követően választhatnak a résztvevők, hogy a bogrács mellett töltik az időt, vagy esetleg a műsort nézik a színpadon. 15 órakor a FalkaLand Kutyaiskola bemutatóját láthatják. Molnár Orsi gyermekműsora 16 órakor kezdődik, majd a Violin Művészeti Iskola növendékei mutatják be tudásuk legjavát. 17.30-ra tervezik a főzőverseny eredményhirdetését és a tombolatárgyak kisorsolását.

Oszvald Marika 18 órától, a Zaprozsec zenekar pedig 20 órától szórakoztatja a közönséget.

Végül DJ Bogóval mulathatnak 22 órától.

Idén újdonságokkal is várják a szervezők az V. Lecsófőző Fesztivál résztvevőit.

Egész délután lehetőség lesz kipróbálni a darts focit,

akár versenyezni is, így erre a programra is várják a jelentkezőket. Egész nap lesz ugrálóvár, kürtöskalács, vattacukor, büfé, arcfestés, ökölvívó bemutató. A Duna Plazma szerencsekerekét is bárki megpörgetheti.

A rendezvény ingyenes, de támogatójegy kapható lesz (500 forint), ami tombolajegyként fog szolgálni, és értékes nyereményeket lehet vele megszerezni.