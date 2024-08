A nyári szünet alatt minden iskola ügyeleti rend szerint működik, ám az Arany János Általános Iskola igazgatónője, Tóthné Mess Erika még ekkor is legalább olyan precizitással figyeli a támogatási lehetőségeket, mint a tanév során. Így bukkant rá a PPG Trilak Kft. felhívására. A festékstúdió egy jótékonysági akciót hirdetett meg, amellyel mintegy 5500 liter színes és fehér beltéri falfestéket adományoz húsz köznevelési intézmény számára. Javaslatokat vártak arra vonatkozóan, hogy melyik bölcsőde, óvoda vagy éppen általános iskola kaphassa meg a festékcsomagot. Azon intézmények részesülhettek a támogatásban, amelyek a legtöbb szavazatot kapták július 24-ig a közösségi oldal felhasználóitól.

Tóthné Mess Erika lapunk érdeklődésére elmondta, minden támogatási lehetőség jól jön számukra, így nem volt kérdés, hogy benevezi iskolájukat a versenyre. Mivel nyári szünet van, ezért minden irányban elkezdte hozzá a mozgósítást a szavazatokért, jelezte többek közt az osztályfőnököknek, a pedagógusaiknak, a technikai munkatársaiknak, a szülői szervezetnek, az iskolai Facebook-csoportokban. Hiába is voltak a vakáció kellős közepén, működött a láncreakció, mert szép számmal érkeztek is a támogatói lájkok. A határidő végéhez közeledve viszont már nagyon szorossá vált a verseny, ám ennek okán a cég kibővítette a támogatandók számát: összesen huszonhárom intézményt részesített adományban, így sikerrel zárta az Arany iskola a versenyt. Sőt, a nyertes intézmények listájában egy másik dunaújvárosi intézményt is láthattunk, mégpedig a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza tagintézményét.

A festékcsomagok egyenként tartalmaznak 150 liter Héra Projekt fehér falfestéket és 125 liter Héra Prémium színes festéket is. A vállalat leírása alapján ez a mennyiség intézményenként 1700 négyzetméternyi felület két rétegű festésére elegendő.

Az Arany iskola igazgatónője elmondta, hétfőn már meg is érkezett hozzájuk a festékstúdió ajándéka, amellyel a közös használatú helyiségeket, például az aulát szeretnék szépíteni. A kivitelezési munkához szükség lesz még eszközökre, no és persze szorgos-dolgos kezekre is. Ezt egy közösségépítő nap keretében valósítanák meg kollégákkal és szülőkkel az őszi szünetben, de egyenlőre ez csak terv, a tanév kezdetekor majd még egyeztetnek és ötletelnek róla.