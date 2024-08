Pozitív tapasztalatok 41 perce

Ez már a formába hozás ideje a Kohásznál

Az elmúlt edzőmeccsek alapján Gulyás Péter, a DKKA vezetőedzője már tudja, kire mennyit és hol számíthat egy-egy találkozón. A tapasztalatok levonása mellett védekezésben és támadásban is látott remek dolgokat, de azt is, mi az amit orvosolni kell. Pénteken a NEKA ellen idegenben jön a bajnoki főpróba, ami már a formába hozásról is szól.

Gallai Péter Gallai Péter

A DKKA pénteken a dél-koreai bajnokkal játszott Fotó: Laczkó Izabella

Egy csehországi tornagyőzelemmel kezdte felkészülési mérkőzéseinek sorát a Dunaújvárosi Kohász, ahol a német bronzérmes Thüringert (31–28), valamint a cseh harmadik Baník Mostot legyőzte (35–30), míg a lengyel KPR Gminy Kobierzyce ellen döntetlent (36–36) játszott. Majd múlt pénteken a dél-koreai bajnoktól, az SK Sugar Gliderstől itthon 39–35-re kapott ki a DKKA együttese. A klub új vezetőedzőjével, Gulyás Péterrel ezen találkozók tapasztalatairól beszélgettünk. Gulyás Péter

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő – A csehországi torna nagy hozadéka volt, hogy egymás után játszottunk három meccset, amikor rendkívül sok felállásban tudtunk kézilabdázni. Mindenkit megnézhettem különböző posztokon, ugyan különböző játékidőben, de arra figyeltem, hogy a sorokat cseréljem. Ami biztató, az a védekezés volt, illetve csökkent a technikai hibák száma, ennek is köszönhető, hogy a lőtt góljaink száma azt gondolom, női szinten nagyon jó volt. – Ugyan a kapott találatok száma is magasnak tűnhet, de ezek abból adódnak, hogy magas tempójú meccsek voltak, ezáltal rövidebb támadásokkal. Ezek általában a felkészülési találkozók sajátosságai – mondta lapunknak a szakvezető. Kérdésünkre Gulyás hozzátette, nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy kiket győzték le, ugyanis a felkészülésben a saját játékukkal foglalkoztak, s a következő napra is csak magukat elemezték ki, nem a riválisra készültek. A védekezés mellett támadásban is látott előremutató dolgokat a játék minden fázisában. A helyzetüket nehezítette, hogy több játékos kisebb betegséget szedett össze Csehországban, ami befolyásolta a következő hét munkáját, illetve ez még a dél-koreai csapat elleni meccsen is látszott. – Ennek ellenére ekkor is voltak olyan periódusok, amikor kifejezetten jó kézilabdát mutattunk, de a látottak alapján a Gliders munkában előttünk járt, akkor jobbak voltak, mint mi. Az tény, hogy más stílust képviselnek az ázsiaiak, mint az európai csapatok, de erre nem lehet fogni semmit. Ez a mérkőzés arra is jó volt, hogy a sürgősen kijavítható problémákat orvosoljuk, mint a labdabirtoklás, vagy a csapatfegyelem, egy-egy védekezési elgondolás. Viszont vannak olyan dolgok, amit nem lehet siettetni, amihez idő kell, például a poszttársak, az újak összeszokása – jegyezte meg.

A napokban igazolt holland válogatott, Luchies Daphne már Csehországban csatlakozott hozzájuk, akit azért igazoltak, mert belül szükség van több emberre, ugyanis nagyon hosszú a szezon. A ma jellemző kézilabdában hamar fáradnak a játékosok, többet kell cserélni. A holland Luchies Daphne

Fotó: Laczkó Izabella A vezetőedző megkapta arra is a válaszokat az elmúlt időszakban, ki mennyit bír, meddig tud hasznos lenni a pályán, mielőtt egyre több hibát vétene. A héten pedig egy „új” emberrel bővültek, ugyanis a lengyel jobbátlövő, Paulina Masla a sérülése után csak hétfőn tudott becsatlakozni a közös munkába. Vele vált teljessé a tizenkilences keret. Pénteken a NEKA elleni zárt kapus meccs lesz a bajnoki főpróba Balatonbogláron, oda is úgy mennek, hogy győzni szeretnének, mert annál jobb csapatépítő nincs. Már összeállt a kép, mindenkinek látom a helyét, és a lányok is tisztában vannak azzal, kire, hol számítunk. Már a formába hozás időszaka van, a cél, hogy precízebben, pontosabban játsszunk. A jövő hét pedig már kicsit specifikusan fog telni, hiszen akkor már az első idegenbeli bajnoki ellenfélre, az MTK-ra készülnek a lányok.

