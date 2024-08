Az exhumálási folyamat apropóján sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen hétfőn délelőtt. Orosz Csaba, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője felidézte, több, mint négy évvel ezelőtt kezdték el a folyamatot, hogy az Óvárosban, a Mondbach kúria előtti szovjet emlékművet, sírkertet áthelyezhessék a köztemetőbe. A cél az, hogy a forgalmas Magyar út helyett méltó nyughelyet kaphassanak az ide eltemetett katonák, ezzel együtt pedig Pentele visszakaphatja egykori főterét.

Orosz Csaba önkormányzati képviselő vázolta, az exhumálást hétfőn kezdték meg a szakemberek a helyszínen. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az előkészítő tárgyalásokat követően idén júliusban arról számolt be a képviselő, hogy miután az utolsó egyeztetések is megtörténtek az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségén, engedélyt kaptak az emlékmű áthelyezésére. "Mára minden akadály elhárult, mind a magyar, mind az orosz fél számára megnyugtató megállapodás történt, kezdődhet az érdemi munka" - emelte ki lapunknak pár nappal később Orosz Csaba, amikor is bejárást tartottak az emlékműnél, és megkezdték a terepmunkálatokat.

Ezidáig, ugyanis hétfőtől már a Hadtörténeti Intézet munkatársai vették át a szakmai irányítást, ők végzik az exhumálásokat, és kegyeleti okokból körbekerítették a területet. Jelen volt a rendőrség is, amely földradarral segít nekik feltérképezni a helyszínt. Egyenlőre még nem lehet biztosra tudni, hogy hány halott van itt eltemetve, egyes dokumentumok alapján 29, de egy háború borzalmainak tükrében az is lehet, hogy 300. Ennek függvénye az is, hogy mennyi ideig tart a szakértők munkája. A feltárás során exhumált maradványokat először egy helyen tárolják (minden előírásnak megfelelően), majd a tervek szerint szeptemberben együtt fogják elhelyezni a halottakat végső nyughelyükre, a köztemetőben. Itt már most is van katonai parcella, amelyet felújítanak a korábbi emlékművel egyetemben, s ide temetik őket egy megemlékezés keretében.

Az exhumálási folyamatot követően tartanak még sajtótájékoztatót- ezt már dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője tette hozzá. Mint azt kiemelte, fontosnak tartja, hogy elindulhatott ez a folyamat, amellyel a katonai halottak méltó nyughelyre kerülhetnek a temetőben, továbbá, hogy a kúria előtti tér visszakapja eredeti funkcióját, hiszen ez a Szentháromság tér volt Pentele főtere. Köszönettel szólt a Honvédelmi Minisztériumnak és Vargha Tamás miniszterhelyettesnek az együttműködésért, valamint a Hadtörténeti Intézetnek a szakmai támogatásért.