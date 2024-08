A televíziós sorozatokban látott mikroszkóp fölé hajló tudósok valósága hamarosan egy újabb fiatal szakemberrel, Kostyák Eszterrel gazdagodik, aki éppen az igazságügyi szakértői státusz elérésén dolgozik.

Kostyák Eszter( képünkön kisebbik fiával) sok más munkája mellett az igazságügyi szakértői státusz elérésén is nagy lelkesedéssel dolgozik Fotó: LI

Milyen szakértői területeken fog tevékenykedni?

- Jelenleg a szakértői jelölt névjegyzékbe való felvételem zajlik, ahol meg kellett jelölnöm a kompetenciáimat. Az egészségügy területén szeretnék működni, ide tartozik a közegészségügy, járványügy, mikrobiológia, élelmezés-egészségügy és élelmiszerbiztonság. Például fertőzések kivizsgálásában fogok majd közreműködni, ahol valamilyen mikroba okozhatott problémát, vagy járványügyi helyzetekben. Az élelmezésbiztonság területén pedig olyan esetekben „szakérthetek” majd, amikor vissza kell hívni fertőzött termékeket a piacról, és ki kell vizsgálni, hogyan történt a fertőzés. Az igazságügyi szakértők munkája összetett, nem csak laboratóriumban történik. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján szakvéleményt alkotnak, amelyek segítik az igazságügyben tevékenykedő szervezeti egységeket egy-egy ügy megoldásában.

Hogyan zajlik a felvételi folyamat?

- Először is szükség volt egy alapképzési és jogi vizsgára, amelyet sikeresen teljesítettem. Jelenleg mesterdiplomás epidemiológus vagyok. Az Igazságügyi Minisztérium az iskolai tanulmányi eredményeim alapján dönti el, hogy felvehető vagyok-e a szakértőjelölt listára. Ha felvettek, akkor a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara mentorprogramjában veszek részt, ahol 40-45 ügyben kell majd közreműködnöm. Ezek után az ide vonatkozó rendelet alapján lehetek önálló igazságügyi szakértő minisztériumi döntés alapján.

Miért választotta ezt a pályát?

- Mindig is érdekelt az igazság keresése és a bűntények felderítése. Szívesen dolgoznék a bírósággal meg a rendőrséggel is. Egyébként gyerekkoromtól kedvenc íróm Robin Cook, az ő könyvei inspiráltak. Főleg azért, mert a főszereplők egy olyan házaspár, akik igazságügyi orvos szakértők és a rendőrséggel és a bírósággal együttműködve oldanak meg bonyolult eseteket. De visszatérve a motivációmra az irodalmi élményeimen túl a közegészségügy és a járványügy iránti érdeklődésem is nagy szerepet játszott a döntésemben.