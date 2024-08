Farkas Imrétől tudjuk a következőket: "Ismét nagyon sok élménnyel és kilométerrel lettünk gazdagabbak. Rengeteg minden történt abban az egy hétben, de soha nem merült fel bennünk az, hogy nem érezzük jól magunkat. Voltak új tagok is, akik remekül beilleszkedtek, ami a jól együttműködő, egymást szerető magnak köszönhető. Nekem ez az egy hét mindig egy rekreáció. Nagyon tetszik az, hogy a gyerekek a túra után mindig együtt játszanak, a legkisebbektől a legnagyobbakon át.

Itt mindenki egyforma, mindenki beszél mindenkivel és mindenki úgy fogadja el a másikat, ahogy van.

Az útvonalakon mindenki segít mindenkinek, ha víz kell, ha szendvics, ha csak egy jó szó, vagy az, hogy vigyék a csomagját, vontassák egy kicsit. Egész végig megy az ugratás, a beszólás, amit mindenki nagyon élvez, ezzel elviselhetővé téve a távolságot, az emelkedőket, fáradságot, az elemekkel való küzdelmet.

Nagy öröm az, hogy a gyerekek egyre többet segítenek. A reggeli és a vacsora megékezésekor a pakolásban, az azt követő elmosogatásban, takarításban már többen kiveszik a részüket. Többször elhangzott az a kérdés: Miben segíthetek?

Tényleg úgy működünk együtt, mint egy nagy család ebben az egy hétben.

Ha ezt a mobilnak nevezett dolgot még néhányan el tudnák hagyni, akkor sokkal több élménnyel, látvánnyal lennének ők is gazdagabbak (legközelebb ezzel kezdeni fogunk valamit).

Én is összeadtam, amit a lépésszámlálóm mért az egy hétben. 101,87km és 147 653 lépés a végeredmény. Ez mindig az aznapi túra indulásától a megérkezésig mért mennyiségek. A gyerekek nagy részénél ettől biztosan több lenne az érték, mert a megérkezést követően indult be az élet, és mint akik fel voltak húzva, mozogtak tovább (kézilabda, foci, stb.). A nagy távolságoknak köszönhetően az idei évben sokkal több vízhólyagot is összeszedtünk, mint eddig bármikor, de az élmény felejthetetlen marad. A hatodik napon nem túráztunk, de az élményfürdő sokkal több energiát kivett belőlük, mint az a 11,5km-es túra kivett volna, ami elő volt írva. Ez bizonyítja az is, hogy a 24 perces hazafelé vezető úton többen elaludtak a buszon már az út felénél.

Nagy köszönet a szülőknek is, akik lehetővé tették, hogy a gyerekek eljöjjenek, és ránk merték bízni őket egy hétig. Külön köszönöm azoknak, akik a szállításban segítettek. A két felnőtt kísérőnek (Kató néni és Gergő bácsi) is nagyon köszönöm.

Azt hiszem így hárman, jól együttműködünk és mindig mindenre volt megoldásunk, ötletünk, jól kiegészítve egymást.