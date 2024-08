Segítő stáb

Csodaszerek helyett

Nem mondod, hogy van olyan tudományos masina, amit ha rám kapcsoltok, akkor az villogó sárga fények mellett kiírja, hogy „öreg, az a napi nyolc sör egy kicsit sok”!

– A helyzet az, hogy valóban, konkrétan ilyen nincsen. Azt viszont megszokták kérdezni, hogy van-e olyan pirula, amit belehet venni és attól egyből meggyógyulok és lefogok fogyni tizenöt kilót? Ez így nem megy, mert általában az életben a nagyon értékes dolgokért nagyon-nagyon meg kell dolgozni! Így van ez az emberi kapcsolatokban és az egészségünkkel is.

Mindenképpen azt javaslom és mondom nektek, hogy ti alakítsátok a saját sorsotokat, mert nagymértékben rajtatok múlik és tőletek függ, hogy meddig fogtok élni, hány unokát neveltek föl, és milyen életminőséget biztosítotok a magatok számára!

Nyilvánvalóan az örök életre nincs meg a módszered, de egy viselhető életmódra gondolom igen.

– Így van. Pontosan tudjuk azokat a tényezőket, amiket betartva egy viszonylag hosszú, produktív és aktív életet tudunk élni. Azt hiszem, hogy talán nem is kell, hogy az öröké valóságban gondolkodjunk, mert ha van egy az előbb említett módon eltöltött nyolcvan-kilencven évünk, akkor már megtettünk mindent az életben és az már bőségesen elég.

Amikor kimondod a az említett életkorokat, sokan fölkaphatják a fejüket…

– A helyzet az, hogy ez tőlünk nyugatabbra és északabbra sem egy lehetetlen dolog. Azt gondolom, hogy mi Magyarországon is vagyunk annyira tehetségesek és intelligensek, mint bárhol máshol a világon és ezt azért is mondom, mert ebben van egy kis személyes tapasztalatom is.