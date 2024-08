Rácalmás Sportjáért kitüntető oklevél

A képviselő-testület Tompa József részére a Rácalmás Sportjáért kitüntető oklevelet adományozta.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tompa József neve mindenki számára ismerősen cseng a rácalmási futballrajongók, foci szeretők körében. Edzette az ifjúsági csapatot, később a felnőtt csapatot is. Az ő nevéhez fűződik a felnőtt csapat újkori (1991-től számított) történek legsikeresebb korszaka, az 1996/97-es évad bajnoki győzelme, feljutása a II. osztályba és ott az évekig tartó jó szereplése. A helyi sportélethez, azon belül is a labdarúgáshoz rendkívüli a kötődése. Kisebb megszakításokkal 2020-ig voltak edzői feladatai, többször kapott felkérést megoldhatatlannak tűnő helyzetek kezelésére, amelyet legjobb tudása szerint teljesített is.

A képviselő-testület Szalóki Szabolcs Áron részére a Rácalmás- Sportjáért kitüntető oklevelet adományozta.

Szalóki Szabolcs Áron részére a Rácalmás- Sportjáért kitüntető oklevelet adta át Schrick István

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szalóki Szabolcs Áron a rácalmási általános iskola 4. osztályos tanulója. Az idei tanévben a II. korcsoportos, versenyengedéllyel nem rendelkező tornászok diákolimpiájának országos döntőjét kiemelkedő eredménnyel megnyerte. Ebben a tanévben kiérdemelte a jó tanuló, jó sortoló díjat, aki nemcsak a sportban elért eredményeire, hanem a tanulás terén kimagasló teljesítményére is büszke lehet. A céltudatosság, a fáradhatatlanság, az alázat és a tisztelet. amivel Szabolcs az előtte álló feladatokhoz viszonyul, például szolgálhat mindenki számára.