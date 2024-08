A Magyar Vöröskereszt Fejér Vármegyei Szervezete, a Székesfehérvári Területi Vérellátó és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösen véradó napot tartott csütörtökön a főkapitányság épületében- adta hírül a rendőrség. Büszkén számoltak be arról, hogy összesen 85 munkatársunk jelentkezett a már hagyománynak számító rendőrségi véradásra, hogy ily módon is segítsék a bajba jutott embereket. Hálásan köszönik nekik ezt az életmentő felajánlást, hiszen jól tudjuk, a véradás semmi mással nem pótolható, így egy önkéntes véradással akár három életet is megmenthetünk.

Segítségből és önzetlenségből is jeles! Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.