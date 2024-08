Ahogy enyhült a Covid-járvány, és máris egy régi, már elfelejthetőnek tűnő fertőző betegség előrekapásával kell szembenéznünk, ez pedig a szamárköhögés. A betegség tüneteiről, lefolyásáról, kezeléséről kérdeztük dr. Kecskés Borbálát, a Szent Pantaleon Kórház infektológiai osztályának osztályvezető főorvosát.

– Valóban a korábbinál sokkal több szamárköhögéses beteggel találkoztunk a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban – magyarázza dr. Kecskés Borbála PhD. – Nem csupán a gyermekek a veszélyeztetettek, hanem a felnőttek és az idősebbek is.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ tájékoztatót is adott ki, hogy felhívja a figyelmet, erre a számunkra már a kötelező védőoltás miatt ritka betegségnek tűnő, de mégis újabban egyre több embert érintő fertőző betegségre.

Mi a szamárköhögés?

A szamárköhögés heveny, súlyos légúti megbetegedés, melyet a Bordetella pertussis és a Bordetella parapertussis nevű baktériumok okoznak.

– A betegséget rohamokban jelentkező, húzó jellegű, száraz köhögés és hetekig elhúzódó kórlefolyás jellemzi, életet veszélyeztető szövődményei főleg csecsemő- és kisdedkorban fordulnak elő – magyarázza a főorvosasszony. – A betegség lefolyása 3 fő fázisra osztható. Az első a hurutos szakasz, amely általában 1-2 hétig tart. Kifejezetten hasonlít a vírusok által okozott légúti megbetegedésekre. Rossz közérzettel, enyhe köhögéssel, orrfolyással, orrdugulással kezdődnek a panaszok. Általában láz nélkül zajlik, de hőemelkedés kísérheti. A szövődmények (középfülgyulladás vagy hörgő- és tüdőgyulladás) fellépte esetén már jelentkezhet láz is. A második fázisa súlyosabb: rohamokban megjelenő, kínzó, húzó köhögés jellemzi. Ez a szakasz egy hónapnál is tovább tarthat. A köhögési rohamokat követően a beteg kifejezetten kifárad, a megerőltetéstől az arcán vörös vagy kékes bőrszín jelentkezik, hányás is előfordulhat (főleg csecsemőknél és kisgyermekeknél). A tünetek éjszaka fokozódnak, romlanak. A harmadik, utolsó (oldódási) szakasz 3-6 hétig is elhúzódhat. Erre a szakaszra szintén jellemző az epizódokban megjelenő köhögési roham, azonban a rohamok gyakorisága és intenzitása fokozatosan csökken.