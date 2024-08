Cserna Gábor kilenc éven keresztül volt Dunaújváros polgármestere, előtte a Fidesz egyik helyi alapítója, a közelmúltig a helyi szervezet elnöke, rövid ideig országgyűlési képviselő, és most az utolsó öt esztendőben önkormányzati képviselő volt. Most októbertől már képviselő sem lesz. Hivatalos közéleti szerepvállalása most véget ér. Visszaemlékezésre, múltidézésre, kényelmetlen és kedves történetek felidézésére, néhány kérdés tisztázására kértük fel. Tettük ezt azért, mert most már nincs és nem lehet semmilyen felhangja azoknak, amit mond. Több részben beszélgettünk vele, a kezdetektől, a személyes sikerein át napjainkig. Most a beszélgetés utolsó részét olvashatják.

A politika érzékelteti az emberrel, hogyha nem lehet...



- Ott tartottunk, hogy a vereség után, mennyire nehéz volt. Tudod már, hogy milyen hibát követtél el ?

- Egyet, de az nagyon nagy volt. Azt a csapatot cserben hagytam, amelynek 1988-ban magam is része voltam. A vereség után nem voltam abban az állapotban, hogy össze tudjam őket hívni 2020 elején. Pedig szükség lett volna arra, hogy levonjuk a konzekvenciákat, és átadjuk mondjuk a lehetőséget egy másik csapatnak. Döntést kellett volna arról is hozni, hogy hogyan tudjuk abban a személyi összetételben folytatni, de ma már úgy látom, hogy valószínűleg abban a személyi összetételben nem lehetett volna folytatni. Aztán 2020 februárjában, amikor jött a miniszterelnöki bejelentés a covidról, végképp megrekedt a tisztújítás folyamat, és onnantól kezdve a helyi alapszervezet , amelynek az elnöke voltam, meghalt. Megpróbálták megújítani később '21-ben. Végül ez csak 2022-ben sikerült így, vagy úgy, ennek az eredménye most június 9-én az önkormányzati választáson realizálódott.

- Nem akartál indulni?

- Több oknál fogva sem volt realitása. A legfőbb az volt, hogy úgy éreztem, a regnáló polgármestert kedvelik a városban. És nehéz úgy ezüstérmet meg bronzérmet szerezni, hogyha előtte voltál már aranyérmes. Másfelől ugyan soha senki a rendszerben nem mondta ki, hogy nem lehet indulnom, de a politika érezteti az emberrel, hogyha nem lehet. Nyilván az ember tudomásul vette, hogy akkor most hátralép. Egyet, kettőt, hármat vagy amennyit kell.