– Tehát egyfajta obstrukció volt.

- Mondhatnánk obstrukciónak, ráadásul tudtuk, hogy sürgős lenne nekik időben befejezni a közgyűlést, mert fontos elvtársat várt a helyi MSZP a Bartók színházban 17 órára, még pedig Schalkhammer Antalt. Schalkhammer Antal volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és a Bányász Szakszervezet vezetője volt, akit fogadni kellett volna. Hát én mindent megtettem , hogy ez ne sikerüljön a 3 óra 42 perces beszédemmel.

Szekeres alpolgármester úr, amikor befejeztem az első etapot, akkor nyomott egy ügyrendit, de mivel nem kapta meg az engedélyt Kálmán Andrástól, bekiabált, hogy kávészünet.

És akkor mondtam, alpolgármester úr, ha unja, menjen ki kávézni, most az óvodai rendszerről áttérnék az általános iskolai rendszerre, és engedje meg, hogy picivel hosszabb legyek, mint az előbb. Persze erre két napig készültem, raktam össze az anyagokat, akkor működő, nyilván nem nevesített intézményvezetők segítettek az elemzésekben, táblázatokkal, mindenben. A közgyűlést akkor közvetítette a helyi tévé, és nézték is a dunaújvárosiak. A beszédem nemcsak rizsa volt, hanem tele sok-sok ténnyel. És amikor kimentem a 3 óra 42 perc után, mert nekem is voltak bizonyos szükségleteim, akkor ott kint álltak nénik, bácsik, fiatalok, férfiak, nők és tapsoltak.

Azok a régi közgyűlések

– Tényleg?

– Ők nem képviselők, párttagok voltak, hanem városlakók. Ez már a 1998-2002 közötti időszak volt, Kálmán doki első ciklusa. Akkor jöttem rá, hogy megéri csinálni. És a leendő kabinetvezetőm, Friedrichné Pethő Ilona is akkor csatlakozott hozzám. Mindig is barát volt, mindig is velem volt politikailag, de akkor lett a segítőm és a szövetségesem.