A régi hagyomány szerint ezen a napon zarándokok sokasága érkezett a templomba, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén, amelyet ezúttal is különleges áhítat és közösségi összetartás hatott át. A templom falai között érezhető volt a múlt és a jelen összekapcsolódása, ahogy a Szapáryak és Wimpfenek öröksége találkozott az új generációk hitével. Most vasárnap is megtelt a templom a város lakóival és hívőkkel, akik mind részt kívántak venni ezen a lélekemelő eseményen.

Jelen volt többek között dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, Szabó Tamás, a település jelenlegi, valamint Gólics Ildikó, Ercsi leendő polgármestere is.



Elsőként Szeleczky Csaba plébános, majd az egyházközség nevében Klaibán Sándor, a világi vezető is köszöntötte a megjelenteket. A szentmisét főtisztelendő Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök celebrálta, aki szavaival a híveket mélyebb elmélkedésre és a hitük megerősítésére hívta.

A mise különleges jelentőséggel bírt abból a szempontból is, hogy a szertartás végén a megyéspüspök áldásban részesítette a jelen lévő jegyespárokat. A szeretet és a hit ünnepén ifjú párok léptek előre, miközben Spányi Antal áldását adta rájuk, erősítve ezzel életük közös útját. Ez az áldás nemcsak a házasság előtt állókat, hanem minden jelenlévőt emlékeztetett arra, hogy a hit és a szeretet kéz a kézben járva adhat erőt a mindennapokhoz.

A zenei szolgálatot Mihály Péter Máté kántor vezette, amelyben részt vett az Ercsi Cantus Domino, a Perkátai Vox Caritatis és a Rácalmási Glória Kórus, szólót énekelt Hekman Terézia(képünkön) Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A zenei szolgálatot Mihály Péter Máté orgonaművész és kántor vezette, amelyben részt vett az Ercsi Cantus Domino, a Perkátai Vox Caritatis és a Rácalmási Glória Kórus, szólót énekelt Hekman Terézia. Közreműködésük még emelkedettebbé tette az ünnepi misét. Az orgona dallamai és a kórusok hangja a templom falai között visszhangozva szárnyaltak a magasba, elérve a szívek mélyét.

A szentmise után az egyházi és világi elöljárók közös ünnepi ebéden vettek részt.

Az Ercsi Nagyboldogasszony kegytemplom búcsúja minden évben emlékeztet arra, hogy a hit nemcsak a múlt öröksége, hanem a jelen megélhető valósága is. A zarándokok, jegyespárok és a hívek közössége ezen a napon újra és újra tanúságot tesz arról, hogy a szeretet és a hit együtt képesek csodákat tenni, akár egy kisvárosi templom falai között is.