Bóta Györgyi, a DRV Zrt. vezérigazgatója

Elsőként Bóta Györgyi, a DRV Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket, és az érintett települések polgármestereit. Beszédében elmondta, hogy a DRV Zrt. évek óta kiemelt ügyként kezeli az általa üzemeltetett vízi közművek fejlesztési kérdéseit. Ezért 13 milliárd forintot meghaladó összköltségű, az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában a vízi közművek fejlesztés kezdődött meg a térségben. A 100 százalékos támogatási intenzitás miatt a Széchenyi 2020 program keretében indított fejlesztést az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. konzorciuma valósítsa meg, tervezetten a 2025. év végéig.

V. Németh Zsolt a víziközmű-ágazatért felelős államtitkár

Az igazgató asszony után V. Németh Zsolt a víziközmű-ágazatért felelős államtitkár mondta el köszöntő beszédét. Az államtitkár beszédében Bálint Ágnes életére és a Duna iránti szeretetére utalva hangsúlyozta a víz fontosságát és annak egyetemes szerepét az életben. Kiemelte, hogy a vízellátási rendszerek megújítása kulcsfontosságú feladat, amelynek célja a Duna menti települések vízellátásának javítása. Az államtitkár beszélt arról is, hogy új időszak kezdődik a vízgazdálkodásban, ahol a hangsúly a vízkészletek hatékony kezelésére és az ellátási láncok megerősítésére helyeződik. V. Németh Zsolt részletesen kitért a vízi-közmű ágazat eredményeire is, amelyek a jelentős beruházásoknak köszönhetően sikeresen biztosítják az egészséges ivóvizet és a szennyvízkezelést Magyarország nagy részén. A víziközmű-ágazatért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy az ország jelentős fejlesztéseket hajtott végre, amelyek nemcsak a kapacitásbővítésre, hanem a meglévő rendszerek korszerűsítésére is kiterjedtek.

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője

A köszöntők sorát dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselő folytatta. „Az én szempontom az, hogy a lakosság, illetve az itt működő vállalkozások milyen infrastruktúrával rendelkeznek, és hogyha ez az infrastruktúra fejlődik, annak én mindig nagyon örülök, és nagyon megköszönöm. Most különösen, hiszen orvosként tudom, hogy a víz létfontosságú az emberi szervezet számára, és az egészséges ivóvíz az nagyon meghatározó a lakossági közérzet, komfortérzet szempontjából. Ezért tehát mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult, és ezt biztosítja az itt élő emberek számára”- emelte ki dr. Mészáros Lajos.