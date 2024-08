Három helyszínen zajlik a sok érdekes programmal színesített napközi jellegű felügyelet három héten keresztül a Fejér Vármegyei Kormányhivatal szervezésében. A táborokat Székesfehérváron, Velencén és Dunaújvárosban tartják július 15-től augusztus 2-ig, összesen 138 gyermek számára. Példaértékű ez a kezdeményezés egyrészt azért, mert a nyári szünetben sok szülőnek okoz fejtörést a gyermek felügyeletének biztosítása, ezzel a lehetőséggel pedig jelentősen megkönnyítik a dolgozóik ilyen jellegű logisztikai feladatait. Ráadásul a táborban a kollégák vigyáznak egymás gyermekeire, így sokkal barátságosabb, családiasabb a légkör. Harmadrészt pedig olyan programokkal is szolgálnak, amelyekkel a gyermekek egy kicsit közelebbről is megismerhetik a szüleik munkahelyét, munkáját is.

Székesfehérvár, Velence és Dunaújváros

A dunaújvárosi tábor tekintetében dr. Ruzicska Renáta, a Dunaújvárosi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese elmondta, nálunk jellemzően 6-11 éves korú gyermekekre vigyáznak, hetente átlagosan 9-12 apróságra. Összesen kilenc munkatársuk felváltva felügyel a kicsikre, de a környező középiskolákból közösségi szolgálat keretében diákok is segédkeznek nekik.

Az eddigi programok közt szerepelt például könyvtári foglalkozás; ellátogattak az arborétumba, a Máltai Játszótérre, a Duna-parti kilátóhoz; Finy Péter jóvoltából a gombászkodás rejtelmeibe is betekintést nyertek; Bödök Ibolya és Kiss Zsuzsanna útmutatásával festményeket is alkottak; Sarok Péter pedig mézkóstolóval készült. Az Intercisa Múzeum múzeumpedagógiai programja, a Duna Dog Center kutyás bemutatója és a mozizás mind a három hét kínálatában szerepelt, ahogy az olyan szórakoztató elemek is, mint a kézműveskedés, pingpong, társasjátékok.

A dunaújvárosi táborban festettek is a fiatalok. Fotó: Dunaújvárosi Járási Hivatal

Ezen az utolsó héten voltak a Dunaújvárosi Tűzoltóságon, Barsi Gábor közegészségügyi szakügyintéző az elsősegélynyújtás legfontosabb gyakorlati elemeire tanította meg a gyerekeket, Kiss Sándor jóvoltából vadászati ismereteket is hallhattak. Csütörtökön az Előszállási Állatparkba kirándulnak, pénteken pedig táborzáró kavalkád lesz (ahogy az előző két hét végén is) fagyizással, zenés-táncos vidámsággal.