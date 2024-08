A legkedvesebb vendégeim a gyermekek

-Minden évben jön egy-két csapat, ahogy azt Lipták Tamás a helyi máltás intézmények vezetője, a programok szervezője betudja ütemezni. Mindig szívesen látjuk őket, külön örömöm, hogy az idén már közöttük volt az unokám is.

Ilyenkor is szívesen állok a bogrács mellé,

hogy egy könnyű, nyári ízeket nyújtó finom gulyást főzzek nekik - Viktor módra. Úgy gondolom, ezt az ételt a megfelelő alapanyagokkal és fűszerezéssel úgy is ellehet készíteni, hogy ez a korosztály is gond nélkül, jó étvággyal eltudja fogyasztani.

Tekintve, hogy a méretes tálakat újra kellett tölteni, nyugodtak lehetünk, hogy ízlett nekik a finom ebéd az árnyas fák alatt.

Utána pedig a hagyományos palacsinták következtek, amiknek az elkészítésében az önkénteseink jártak az élen, de felajánlásképpen az otthonkészített finomságok is az asztalra kerültek. Azokra is gondoltunk, akik a hagyományos alapanyagokból készülteket nem fogyaszthatják el.

Hol teltek a gyermekkorod nyarai?

- A mai vendégeink többsége tíz-tizenkét éves lehet és szívesen idézem föl az ebbe és a korábbi életkoromba vezető emlékeimet. Képzeld el, ugyanezen a telken teltek a napjaim, az apai nagyszüleimnél. Azt mondhatom, hogy idekötnek a legszebb nyári emlékeim. Még láthatod, az öreg házat és az udvar is abban a régi formájában áll a kúttal, a kemencével és a pincével, mint annak idején.

Az ebédet az akkori nyarakon is itt az udvaron fogyasztottuk el, vagy kivittük a szőlőbe a mamával a papának, aki ott kint dolgozott. Leültünk mellé és abban egészen biztos vagyok, hogy az ételt a dinnyével koronáztuk meg. Kiskoromban a mama a tragacson tolt ki a helyszínre, ami különösen nagy élményemnek számított, pedig a nekem akkor még hosszúnak tűnő út elég zötyögős lehetett a rugózás nélküli, nem éppen erre a passzióra készített alkalmatosságon. Az biztos, hogy egy ilyen igazi falusi helyen nem léteztek unalmas időszakok, mert a nagymamám, ahogy gondolom mindenki másé is, bőségesen talált, akár a kisgyermekek számára is elvégezhető és élvezetes elfoglaltságot. Csodálatos, féltve őrzött emlékeim kötnek hozzájuk.

Azt szeretném, ha ez a feeling megfogná ezeket a mai gyermekeket is, itt távol a város zajától, a fák alatti a nagy békességben!

Az eseményekről Lipták Tamástól a Málta dunaföldvári intézményeinek vezetőjétől ezt is hallottuk:

-A nyári táborunknak a Málta Tanodája adott helyet, ahol jól telik az idő, ha érdeklődő és ügyes gyermekek érkeznek hozzánk, ahogy ezúttal is történt. Ebben a remek, igazi nyári időben persze nem szerettük volna a négy fal között tölteni a teljes időnket, arra viszont jól szolgált ennek az egyik specialitása: az angol nyelvi nyári tréningünk. Persze szerveztünk strandos napot és egy egész napos kirándulást is Kecskemétre. A mai pedig egész napos izgalmakat okozott!