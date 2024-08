A Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola Dunaújváros egyik legrégebbi és legnagyobb szakképző intézménye. Az idei tanévet Zemankó Zoltán irányításával kezdik. A tapasztalt szakember, örömmel és rengeteg tervvel és elképzeléssel pályázott az iskola irányítására. Most a tanév kezdetét tudakoltuk meg tőle:

– A beiskolázásunk jól sikerült. Egyaránt indítani tudjuk a gépész, épületgépész, villamos és közszolgálati képzéseinket. Felkészült szakembergárdával tudunk neki állni az új tanévnek. Sikeresen tárgyaltunk a hozzánk jelentkező oktatókkal, így minden órát magas minőségben, kiváló szakemberek segítségével tudunk ellátni.

A felnőtteknek is van ajánlatunk, megfelelő feltételek mellett ingyenesen szerezhetik meg a villanyszerelő, az esti érettségi,az erősáramú elektrotechnikus képzettséget és szakmai végzettséget. De tervezzük, hogy az elmúlt években leállt gépész, épületgépész jellegű képzéseket ismét elindítjuk.

Nem csak tudást, élményt is szeretnénk diákjainak adni, a tanulóink körében népszerű programjainkat az idei tanévben is folytatni fogjuk. Egyúttal elmondhatom, hogy a kollégáimnak nagyszerű ötletei vannak már most a paletta bővítésére.

Minden tanév indulásakor tele vagyunk várakozással mi is. Tudjuk, hogy nincs két egyforma év, nincs két egyforma tanuló, nincs két egyforma osztály. Azt gondolom, hogy a hivatásunk szépségét éppen az adja. Nap, mint nap megküzdeni a kihívásokkal és segíteni, támogatni a nálunk tanuló diákokat.

Nevelés, oktatás, szórakoztatás. Ezeket a szavakat tűztük a zászlónkra és mindent megteszünk azért, hogy értékes szakembereket, értékes embereket neveljünk. Ehhez a munkához minden támogatást megkapunk a Dunaújvárosi Szakképzési Centrumtól.