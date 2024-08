Ezzel pedig kezdetét vette az idei tábor, amely egy dallamos-játékos kikapcsolódást ígért az ifjú hallgatók számára.

Sojnóczki Máté Péter, a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke kalauzolt körbe bennünket a gólyatábor helyszínén, amelynek kiépítését augusztus 27-én kezdték el.

A „P” épület nagyparkolójában találkoztunk a HÖK-elnökkel csütörtökön délután. Itt alakítottak ki egy raklapokkal, fényfüzérekkel is díszített látványos fesztiválterületet. Ehhez dukált egy trendi food truck is, ahol finom harapnivalókkal tölthetik fel energiakészletüket a fiatalok. Az egyetemi területen van egy fedett nagy parkoló, ez szolgál központi helyszínként. A bejáratánál óriási párakapukat szereltek fel, amely remek ötlet volt, pár percre mi is megálltunk alatta, hogy felfrissíthessük magunkat a hűsítő vízpermettel a nagy hőségben. Éppen akkor fejezték be az ebédet a csoportok, s gyülekeztek itt a délutáni programokra. A HÖK-elnök elmondta, mintegy száz gólyát fogadtak az idei táborban. Tíz csoportba osztották őket, de nem szakok szerint, hanem vegyesen, véletlenszerűen kiválasztva, hogy minél szélesebb körben megismerhessék egymást az újak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Kérdésünkre az elnök hangsúlyozta, a programok összeállítása során arra kifejezetten ügyeltek, hogy ne sértsenek meg senkit az alapvető emberi méltóságában. Nem is kötelező részt venni olyan feladatban, ami esetleg kellemetlenséget jelentene valaki számára. Egyébként ettől nem is kell tartania a DUE-gólyáinak, hiszen sportos, játékos, ügyességi vetélkedők színesítik a napközbeni kínálatot, este pedig kedvükre partizhatnak, ahol még egy szelfigép is rendelkezésükre áll. Zömében lemezlovasokat hívtak el, mert így sok zenei stílust tudnak lefedni a hallgatók számára. Idei újdonságként egy élő koncerttel is szolgálnak, mégpedig a Filo Live Band jóvoltából.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az első nap az ismerkedésről, a bemutatkozásról szólt, este pedig már együtt is bulizhattak a központi helyen felállított színpad előtt. Másnap, ma az évnyitó ünnepségen letették fogadalmukat az elsőéves hallgatók, aztán a délutáni humoros programokon lazulva már készülhettek az újabb partira. A harmadik napon a selmeci diákhagyományok, az egyetemi mindennapok legfontosabb tudnivalóiról tájékoztatják az újakat.