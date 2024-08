Marczona Tamás vezeti továbbra is a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumot. Az intézmény már túl van a gólyaavatón, de már biztosan tudják, hogy lesz a diákok nagy örömére Halloween, karácsonyi osztályprogramok, diák-motiváló programok, Valentin nap, nőnap, közismereti és szakmai versenyek, múzeum látogatás, mozi program, diákigazgató választás, osztálykirándulások, ballagás, sportnap is. Minden olyan, amiért érdemes iskolába járni, de hogy a tanulásról is szót ejtsünk:

– A 9. évfolyamon 5 éves, érettségi vizsgát is adó képzéseink az idén a vegyésztechnikus, általános ápoló, fodrász, kozmetikus technikus, kisgyermekgondozó, -nevelő . Indíják a 9. évfolyamban kezdődő, de 3 éves képzés: szociális ápoló és gondozó. Van műhelyiskolai képzésük is, amely a 16. évet betöltött és 8. általános végzettséggel rendelkezőknek szól, ez a segédgondozó részszakképesítéssel.

Örömmel jelentette ki az igazgató, hogy minden oktatói pozíciót sikerült betölteniük.Újdonságuk a képzési palettán a műhelyiskola, amely 6-12 hónapos képzés, és kizárólag kis létszámú csoportban történik.

Az intézmény kínálata felnőtteknek:

Vegyésztechnikus, 1,5 éves képzés Általános ápoló 2,5 éves képzés Mentőápoló 1,5 éves képzés Szociális ápoló és gondozó 1,5 éves képzés

Ezek kezdését szeptember 23-ra tervezik.

– Milyen események, programok várhatók a diákéletben?

– A gólyaavatót követően készülünk a Halloweenre, lesznek karácsonyi osztályprogramok, diák motiváló programok. Jövőre a hagyományos Valentin nappal majd nőnappal folytatjuk sort,de nem szabad megfeledkeznünk a közismereti és szakmai versenyekről sem. A terveink között szerepel múzeumlátogatás, mozi program, diákigazgató választás, osztálykirándulások, ballagás és persze sportnap is. A Lóri egy nagyon családias, tanulóközpontú intézmény, ezt szeretnénk továbbra is megőrizni.