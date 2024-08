Pápai Éva

Pápai Éva körzeti asszisztensnő Piripócson született 1954-ben (a hely későbbi neve Baracs- Kokasdi út lett). Ebben a mesebeli világban élt 14 éves koráig, ahol mint tanyasi leány, megismerhetett mindenféle házi, illetve vadon élő kis állattal, madarakkal. Iskolába a Szitányi Vilmos pusztába járt, a többi itt élő gyerekkel együtt. 14 éves korától Dunaújvárosban él, így megtapasztalhatta a tanyasi és városi életet egyaránt. Piripócsot élete legszebb szakaszaként soha nem felejti el. Az egészségügyi szakiskolát már itt a városban végezte el 1973-ban. A dunaújvárosi kórház idegosztályán kezdett el dolgozni, majd a szemészeti szakrendelésre került. Végül a Pentele városrészi orvosi rendelőben folytatta munkáját. Összesen 27 évig szolgált itt az egészségügyben töltött 50 éve során. Szerette és tisztelte a betegeit, akik ezt hálásan viszonozták. Kiemelkedő szakmai munkájáért, emberi tulajdonságaiért Oklevél Penteléért díjban részesítették idén.

Dr. Jobbágy Lajos

Immár 43 éve érkezett Pentelére dr. Jobbágy Lajos. Bár tavaly év végén nyugállományba vonult, ám még ma is aktív, a hivatását gyakorolja, és az embereket szolgálja. Egész gyógyítói pályafutását Dunaújvárosban töltötte, egész életében a penteleieket és a dunaújvárosiakat szolgálta. Dr. Jobbágy Lajos a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1982. szeptemberében vette át általános orvosi diplomáját "summa cum laude" minősítéssel. Orvosi tevékenységét a Szent Pantaleon Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán kezdte és 2000-ben kinevezték az osztály vezetésére. Szakmai érdeklődése és látóköre mindig is széles spektrumon mozgott, jelentős érdemeket szerzett a kórház kardiológiai ellátásának megszervezésében. Szakterületén belül országosan is elismert szakember, nem véletlen, hogy 2011-ben megkapta a Dunaújváros Díszpolgára kitüntető címet is. 2022. május 1-től a Szent Pantaleon Kórház főigazgatójának nevezték ki, amely tisztséget 2023. december 31-ig töltötte be. Szívén viselte és viseli a pentelei hagyományok őrzését és Pentele megújulását is. Támogatója volt több Pentelén zajló projektnek és segítette a Pentelei Hagyományőrző Egyesület munkáját.

Horváth Alex