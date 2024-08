Idén jóval hamarabb jelentek meg akár tömegesen is a darazsak Magyarországon, 2024-ben ugyanis közel három héttel hamarabb jött a nagy meleg itthon, ami rendkívül kedvező nekik - tudta meg az Agrárszektor Kovács Tamástól, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatójától. Kiemelte, a hőség hatására a rovarok intenzíven tudtak most elszaporodni és amennyiben ez a felmelegedés és idő előtti tartós meleg lesz a jellemző, fel kell készülni a darazsak nagyobb számú megjelenésére. A szakember hangsúlyozta, a jelenlegi helyzet eléggé aggasztó, augusztus végére ugyanis a darazsak tömeges megjelenése akár kritikus mértékre is eszkalálódhat.

Önmagában a darazsak jelenléte nem feltétlen utal arra, hogy a környezetünkben darázsfészek vagy fészkek vannak - mondta a szakértő.

A darazsak ugyanis hatalmas távolságokat repülnek be élelem és folyadék szerzés céljából, ám ezeket a több kilométeres távokat nem egyben repülik le, hanem kedvező helyeken megállnak, pihennek, hűsölnek. Ezért figyelhető meg akár csoportos gyülekezés az épület falán, eresz alatti részeken, gerenda végeken. Ha van egy sűrű növényzet, akkor abba is szívesen beülnek hűsölni a nagy melegben, mivel a növénynek van egy kipárolgása, ami hőt von el és így kellemesebb a klímája. Ezekkel a jelenségekkel sajnos nem lehet mit kezdeni, mivel a rovarirtószerek nem tartják távol a darazsakat.

A házilagos darázsirtás esetében alapvetésnek számít, hogy semmilyen házilag, vagy akár szakemberrel végzett darázsirtás nem lesz eredményes, aminek a hatására a királynő nem pusztul el.

Teljesen felesleges a dolgozók megpörkölése, kiirtása mindaddig amíg a darázsfészek belsejében egy királynő folyamatosan rakja a petéit. A királynőt viszont csak úgy lehet elkapni, ha a fészek mélyére hatolunk. Ő ugyanis ki se dugja az orrát a fészekből. Csak addig végez a peterakáson kívül más munkát, amíg nem fejlődnek ki az első munkaképes példányok.

A házi darázsirtás esetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nagyon veszélyes lehet megfelelő védőruházat, szakértelem és hatékony irtószerek nélkül.