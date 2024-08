A Petőfi Sándor Általános Iskola ugyanis kedden bonyolította le a tankönyvosztást valamennyi tanulója számára. Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, augusztus 15-én érkezett meg a 3,4 millió forint összértékű szállítmány a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. üllői raktárából hozzájuk (természetesen a könyvekért nem kell fizetni a szülőknek, hiszen a kormány továbbra is ingyenesen biztosítja). Hiánytalanul hozták meg a 4500 kiadványt, amelyeket augusztus 27-én, kedden vehetett át a mintegy négyszáz diákjuk szüleik kíséretében, kivéve a hatodikosokat, a hetedikeseket, a nyolcadikosokat, mert ők egyedül is mehettek érte.

Délelőtt és délután is várták a fiatalokat, külön tanteremnél az alsósokat, s külön a felsősöket. Név szerint jegyezték a csomagokat, átadás előtt a pedagógus kollégák a lista alapján ellenőrizték még egyszer, hogy minden szükséges könyvet megkapjon a tanuló.

Horváth Bianka az édesanyjával érkezett az új könyvekért a délutáni órákban. A kishölgynek ez a tanévkezdés bizony tartogathat izgalmakat, ugyanis a felsőbb évesek közé kerül, most kezdi meg az ötödik osztályt. Mint azt lapunknak elmondta, nagyon várja az iskolakezdést, a nyári szünetben már hiányoztak neki a diáktársai is. Anyukája, Gerzsenyi Éva Noémi kérdésünkre hozzátette, még nem szereztek be minden szükséges felszerelést a kezdésre, de az elkövetkezendő napokban pótolni fogják.

A Petőfi iskolában szeptember 2-án (az első tanítási napon) 8 órakor lesz az évnyitó ünnepség.