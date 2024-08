A Magyar Vöröskereszt egy július végi felhívásában azt írta, a megfelelő minőségű és mennyiségű vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradóra van szükség hazánkban. A nyári hónapok során fontos felhívni az emberek figyelmét, hogy ilyenkor is iktassák be a napirendjükbe az önkéntes véradást. Ebben az időszakban a nyaralások, a szabadságolások miatt általában alacsonyabb a véradói aktivitás, mint a dolgos hétköznapok során, pedig jól tudjuk, a vér semmi mással nem pótolható.

Fotó: Laczkó Izabella

Helyi szinten egy lelkes és elszánt csapat gondoskodik a véradások rendszeres megszervezéséről, lebonyolításáról. Alkalmanként még a hangulatot is igyekeznek valamilyen különlegességgel megfűszerezni, ilyen például a retro véradás. Ez már hagyományos programnak is tekinthető, amelynek során a szervezők közül néhányan retro ruhában vagy hasonló jellegű kiegészítőben fogadják az önkénteseket, jutalmul pedig sörrel és virslivel is kínálják őket. Augusztus 22-én szerveztek ilyen retro véradást a Munkásművelődési Központ földszintjén.

Fotó: Laczkó Izabella

A Vöröskereszt területi szervezetének vezetője, Feth Katalin elmondta, jó kapcsolatot ápolnak ezzel a kulturális intézménnyel, ahol mindig szeretettel fogadják őket. A véradás jelentőségével kapcsolatban kiemelte, ez az egyetlen módja annak, hogy a műtétekhez szükséges vérkészletet pótolni lehessen. Nem gyógyszer készül belőle, hanem életmentő készítményként használják fel. Nem beszélve arról, hogy az önkéntes véradók a saját egészségüket is kontrollálhatják, hiszen vizsgálatokon esnek át, mielőtt leveszik tőlük a vért.

A csütörtöki véradás első önkéntese Csőgér Sándor volt. Mint azt érdeklődésünkre elmondta, már 18 éves kora rendszeres véradó. A kishúgának a születésekor mintegy 2 deciliter vérre volt szüksége, ezt édesanyjuk mesélte el neki. Akkor megfogadta, hogy százszorosan fogja visszaadni ezt az önzetlen és életmentő segítséget. Nos, ezt sikerült is túlszárnyalnia, ugyanis Csőgér Sándor immáron százharmincadik alkalommal nyújtotta karját a nemes ügy érdekében.