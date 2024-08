Varga Gábor országgyűlési képviselőtől ezt is hallotuk

- Mindig megragad az, hogy milyen jó az amikor az emberek ilyen kisközösségekben összejönnek és beszélgetnek egymással. Ma Alsószentivánon, tegnap Baracson jártam és náluk is hasonló volt a meglátásom. Ott is arról beszéltem, hogy miért fontos a helyi közösség és miért fontos, hogy az emberek összejöjjenek.

Amikor megtudtam a Norbitól az átadó ünnepség hírét én javasoltam nekik azt, hogy Tác és Mezőfalva után itt is rendezzünk egy ilyen összejövetelt. Az utcaközösség rendezett saját magának ezzel egy kis ünnepet. Azok az emberek, akiknek az életét eddig szomorította az út okozta nehézségek, most már fölszabadultan tekinthettek vissza rá.

A nagy tanító mesterem a Horváth János bátyám nyomán, aki a korelnök volt a Parlamentben, most már én is mondhatom, hogy a fehér asztal mellett rendre könnyebben simulnak el a korábbi nehézségek pláne, mint itt is kedvező változások után állunk. Hagyjunk egy kis időt arra, hogy ezen a szombati napon leüljünk és beszélgessünk egymással. Ennek hatására könnyen lehet, hogy a jövőben jobban viszonyulnak egymáshoz a szomszédok.

Kire számíthat egy utcában az ember?

- Persze, hogy elsőként a szomszédjára. Higgyék el, sokkal inkább szerencsés egymásban a közös vonásokat megkeresni, mint azokat, amik elválasztanak bennünket egymástól. Azt kívánom önöknek, hogy ennek az utcának a felújítása ne csak jelképesen hozza önöket közelebb egymáshoz. ahol ha kijön a szomszéd néni és körbenéz, akkor odaköszönünk neki, és megkérdezzük, hogy - hogy van?!

Úgy gondolom, hogy ez a mai esemény fontos a település, pláne a Darusor lakóinak életében. A következő időszakban is fogunk menni a minisztériumokba azért, hogy még élhetőbb településsé váljon Daruszentmiklós. Azt gondolom, hogy önök ezért is bíznak meg a polgármesterben és azokban, akiket megválasztottak képviselőknek. Látható, hogy felelős vezetőként végzi a dolgát, amikor az önök falujáról van szó.

Mindannyian felelősek vagyunk egymásért

- Ez egy keskeny utca, ami jó felületet kapott. Csábító lehet a gyorshajtásra. Próbálják meg figyelmeztetni az autósokat, hogy itt könnyen kiléphetnek eléjük a gyermekek és az idősek egyaránt. Próbáljanak meg közösen vigyázni egymás testi épségére is!