Másfél hét alatt azonosították azt a negyvenkilenc éves budapesti férfit, aki megrongálta a nemrégiben felújított, háborús szovjet emlékművet Pakson. Egy helyi lakos tett bejelentést a Paksi Rendőrkapitányságon július 26-án este, mert látta, hogy a város szélén, a 6-os főút mellett levő szovjet emlékművet valaki piros festékkel összefirkálta. Az emlékművet a II. világháborúban Paks környékén elesett szovjet katonák emlékére állították, és néhány hónappal ezelőtt újították fel. A rongáló az emlékmű három oldalára is sértő kifejezéseket írt fel, péládul azt, hogy hóhérok, bűnözők. (A rongálónak azzal tisztában kellene lennie, hogy egy katona általában parancsot teljesít, időnként azt sem tudja, hol van, miért is harcol egyáltalán. Az más kérdés, hogy megszállóként, vagy felszabadítóként nézünk rájuk – a szerk.)

A nyomozók a bejelentést követően rongálás bűntett gyanúja miatt nyomozást rendeltek el, s azonnal adatgyűjtésbe kezdtek. Rövid időn belül a látókörükbe került egy budapesti lakos, akit összefüggésbe hoztak a rongálással. A nyomozók augusztus 6-án a fővárosban számoltatták el a negyvenkilenc éves budapesti férfit, aki elismerte, hogy ő firkálta össze a paksi szovjet emlékművet. A férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, ő azonban nem rongálásként, hanem szabad véleménynyilvánításként értékelte tettét. Akciójáért akár börtönbüntetést is kaphat.