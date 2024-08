Ismerjük a jól bevált „törölköző széf” módszert, amely során az értékeket gondosan letakarjuk egy törölközővel, mintha az a varázslatos anyag bármit is megakadályozna. A tolvajok biztos nem jönnek rá, hogy a puha frottír alá van rejtve minden, ami értékes.

De vannak, akik ennél messzebb mennek a kreativitás terén. Például ott van a zseniális ötlet, hogy az értékeinket egy főtt kukorica alakú pénztárcában rejtjük el. Mert ki lopna el egy főtt kukoricát, nem igaz? Ez az ötlet persze remek, amíg valaki meg nem kívánja azt a „kukoricát” és el nem indul, hogy egy jóízűt harapjon belőle. Talán egy apró csalódást okoz majd neki, amikor rájön, hogy a kukorica valójában egy becses kincstár.

És mi a helyzet a pelenkával? Igen, igen, jól olvasta. A strandolók egy része úgy gondolja, hogy a legbiztosabb hely az értékek elrejtésére egy látszólag használt pelenka. Mert ki az az elvetemült, aki hozzányúlna ilyesmihez? De vigyázat! Nehogy tényleg egy igazi pelenkát használjunk, mert a végén magunknak okozunk nagyobb kellemetlenséget, mint a tolvajoknak.

Az igazán profik persze egy lépéssel mindenki előtt járnak. Az értékeiket szétszórják a parton. A pénzt a papucsukba rejtik, a kulcsot a homokba ássák, a telefont meg a naptej dobozába teszik. Így amikor hazaindulásra kerül a sor, egy igazi kincsvadászat veszi kezdetét. Csak győzzük megjegyezni, hová rejtettük a dolgainkat, különben este zárás után még mindig a parton keresgélhetjük az elveszett kincseinket.

Fotó: MW

De a legjobb megoldás talán az, ha bérelünk egy értékmegőrzőt. Nem túl szexi, de annál biztonságosabb. És legalább nem kell a pelenkák és a kukoricák között matatnunk, amikor vissza szeretnénk kapni a dolgainkat. Persze, az igazi strandélmény része, hogy valami izgalmat is csempészünk a napba, így a kreatív megoldások sosem fognak kimenni a divatból.

A strandolás tehát nem csak a napsütésről és a vízről szól, hanem a nagy stratégiai játékokról is, ahol az ember a legkülönfélébb módszerekkel próbálja megóvni értékeit. Egy dolog biztos: a törölköző széf még mindig a legnépszerűbb. Vajon miért? Talán mert bízunk a jó szerencsében. Vagy egyszerűen csak lusták vagyunk kitalálni valami jobbat. Akárhogy is, legyünk résen és élvezzük a nyarat, mert a tolvajok is csak emberek, akik talán épp most