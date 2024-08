A buliautó tulajdonosa Szécsényi István Arnold, aki eldöntötte, hogy jó lenne egy guruló medence, s az ötletet a megvalósítás követte. A BMW-t átalakította, a medencéhez egy kis mezőgazdasági fólia kellett, amit odaszegecselt a kasznihoz, s máris "istenkirállyá" lehetett minden nyári találkozón. De nem csak ilyen extrém csodák vonultak fel, az idei második Bimmer Parádén. A klasszikusan BMW-s sport is bemutatkozott. Egyik képviselője Kuncz Ronnie és párja Pálfalvi Tímea Tirolból jöttek. Ronnie eredetileg hartai, de Tirolban találták meg párjával a boldogulásukat. A fiatal hölgy kint tanítónő, mellette mentőápolói önkéntes munkát is végez, és nem utolsó sorban a leggyorsabban cserélte a kerekeket a hölgyek mezőnyében. Nem véletlen a gyakorlata, hiszen Ronnie, szabadidejében drift-versenyző, s már pedig ez a hobbi alaposan fogyasztja az abroncsokat. Egész utánfutónyi készlettel érkeztek, hogy a hétvégi a bemutatón lehető legtöbbször ki tudjon menni a Power Platzra driftelni. Bebizonyította, hogy mire is képes egy jó vezető irányítása alatt egy hátsó meghajtású autócsoda, ha eldöntik, hogy csak a menetirányban ne menjen.

Három évtizedes BMW-csodát mutatott meg nekünk egy baráti társaság. A tulajdonosa autófóliázással foglalkozik, hosszú ideje szépíti, javítja a kocsit. A barátai bömösei is gyönyörűen fényezettek,rendben tartottak, látszik rajtuk, hogy tulajdonosaik nagyon sok időt, odafigyelést, energiát és pénzt áldoznak rájuk.

Nem szalonautók, nincsenek katalógusból kiválasztva, hanem használtak, folyamatosan újítgatják, vagy versenyre alakítják át. Van, aki autószerelő családba született, másikuk csak kipróbálta egyszer, hogy milyen is a volánja mellett ülni, azután ott is akart maradni.

A főszervező Kulcsár Milán elmeséli, ezt az életérzést csak az tudja, aki beül egy ilyen gép ülésébe. Jó maga 18 éves volt, amikor lehetősége volt családi segítséggel, egy akkor 21 éves BMW-t megvásárolni. Azóta ez a szerelem töretlen. 2020-ban vettek egy 4 személyes cabriót.